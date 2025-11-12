Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

12 ноября, 2025

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Как сообщает The Washington Post, поправки в закон приняты после того, как число интернет-мошенничеств выросло почти вдвое, а потери жителей превысили 385 миллионов долларов только за первое полугодие. Под «горячую руку» попадут те, кто обманывает через сайты знакомств, фальшивые инвестиции и банковские приложения.

Канинг (удары бамбуковой палкой по спине и бёдрам) в Сингапуре применяют давно, например, за наркотики и вандализм, — но впервые наказание распространили и на киберпреступления. Женщин, пожилых и несовершеннолетних от телесного наказания освобождают, зато мужчин-«инфлюенсеров с лёгкими деньгами» оно настигнет быстро.

Власти считают, что розги «охладят пыл» мошенников и вернут Сингапуру репутацию самого безопасного места в Азии. А вот местным стоит помнить: даже лайк или репост сомнительного «инвестиционного предложения» может обернуться болью — в самом буквальном смысле.

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст
Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima
«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»
«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

12.11.2025
«Меньше бюрократии» — в Тукумсе расширили права полиции

В Тукумском крае от админкомиссий переходят к более оперативной модели. Теперь дела о нарушениях, связанных с управлением децентрализованными канализационными системами и содержанием домашних животных, будет рассматривать Муниципальная полиция. Такое решение принято, чтобы сократить время рассмотрения дел и уменьшить нагрузку на сотрудников.

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

