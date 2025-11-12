В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Как сообщает The Washington Post, поправки в закон приняты после того, как число интернет-мошенничеств выросло почти вдвое, а потери жителей превысили 385 миллионов долларов только за первое полугодие. Под «горячую руку» попадут те, кто обманывает через сайты знакомств, фальшивые инвестиции и банковские приложения.

Канинг (удары бамбуковой палкой по спине и бёдрам) в Сингапуре применяют давно, например, за наркотики и вандализм, — но впервые наказание распространили и на киберпреступления. Женщин, пожилых и несовершеннолетних от телесного наказания освобождают, зато мужчин-«инфлюенсеров с лёгкими деньгами» оно настигнет быстро.

Власти считают, что розги «охладят пыл» мошенников и вернут Сингапуру репутацию самого безопасного места в Азии. А вот местным стоит помнить: даже лайк или репост сомнительного «инвестиционного предложения» может обернуться болью — в самом буквальном смысле.