В Швеции поставили церковь на колеса. Зачем? (ВИДЕО)

Större delen är klar för idag men lite kvar. pic.twitter.com/gieUUBftIC — Kirunabilder (@kirunabilder) August 19, 2025

Необходимость перевезти 113-летнюю церковь возникла из-за угрозы проседания грунта, связанной с разломами, образовавшимися в результате более чем вековой добычи железной руды в этих местах.

Высота церкви составляет 35 метров, ширина — 40 м, а вес — 672 тонны. Когда-то она была признана самым красивым зданием Швеции, построенным до 1950 года.

С момента постройки церковь является символом и главной достопримечательностью шведского крайнего севера.

Кируна расположена в 145 км. к северу от Полярного круга.