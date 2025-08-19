В шоке и бизнес и профсоюзы: что нового готовится в Законе о труде?

В аннотации к законопроекту говорится, что он разработан с целью совершенствования регулирования трудовых отношений и с учетом задач, указанных в плане действий правительства, предложений Латвийского союза свободных профсоюзов (ЛССП) и Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД).

"У ЛССП и ЛКРД отличаются взгляды по ряду вопросов и возможных решений. Поэтому в законопроект включены такие решения, которые можно считать разумным компромиссом и которые обеспечат сбалансированную защиту интересов работодателей и работников", - говорится в аннотации.

Так, представляющие работодателей и предпринимателей организации указали, что установленный в законе размер оплаты сверхурочных по сравнению с другими странами, особенно Литвой и Эстонией, слишком высок и негативно скажется на конкурентоспособности и расходах работодателей, когда по различным объективным причинам требуется сверхурочная работа.

Также отмечается, что такой уровень оплаты сверхурочных не будет способствовать реальному учету рабочих часов и может увеличить выплату зарплат "в конвертах" и теневую экономику.

Организации предлагают предусмотреть в законе возможность договариваться о меньшем размере оплаты сверхурочных не только в рамках генерального соглашения, но и через коллективные договоры любого уровня, однако не менее чем в размере 50%.

При этом в коллективном договоре должно быть предусмотрено существенное повышение установленной государством минимальной зарплаты или почасовой ставки (как минимум на 50% выше установленного государством уровня).

Еще одним проблемным моментом изменений в законе является оплата простоев. Изменения предусмотрены также в вопросах прекращения трудовых отношений по причине нетрудоспособности работника, если она длится более шести месяцев.

(Diena)