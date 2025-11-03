В Сербии задержан бывший игрок двух латвийских баскетбольных команд

Таблоиды, поддерживающие режим Вучича, сообщают, что Штимац был арестован по распоряжению Верховной прокуратуры, поскольку он весь день «подстрекал к насилию перед Ассамблеей». В опубликованных в соцсетях видео видно, как его валят на землю и задерживают.

Бывший баскетболист в воскресенье резко отреагировал на инцидент, произошедший перед парламентом Сербии. Там сторонники Вучича напали на молодого человека — участника кампании «Бежим за студентов». В тот момент он шёл к матери погибшего в трагедии на железнодорожной станции мужчины — Диане Хрка — и у него отняли флаг с надписью «Я бегу за студентов».

Вскоре после этого инцидента Штимац опубликовал короткое и прямое послание, адресованное президенту Вучичу: «У тебя уже слюни текут, или ты так извиняешься? Мошенник!».

Je li bre slino slinava jel se ovako izvinjavaš! Folirantu! @avucic https://t.co/tH4iYPx3H5 — Vladimir Štimac (@stimac15) November 2, 2025

Эта публикация была сделана после того, как в годовщину трагедии Вучич направил извинения студентам и тем, кто в течение последнего года протестовал против коррупции и многочисленных скандалов, потрясших Сербию. «Настоящее правосудие должно быть осуществлено, но не на улицах», — такую фразу произнёс президент.

Напряжение среди протестующих вызвали начатая в воскресенье матерью жертвы упомянутой трагедии голодовка и последовавший за ней инцидент перед зданием парламента Сербии.

«Режим скрывает правду о смерти моего сына и 16 других жертв. Я больше не буду молчать», - заявила мать погибшего Дияна Хрка и подчеркнула, что её голодовка направлена ​​против режима Вучича, «который целый год скрывал правду» об убийстве её сына Стефана и 15 других жертв.

Белградские СМИ сообщили, что провокации были инициированы сторонниками Вучича, которые бросали пластиковые бутылки в сторонников матери погибшего. Те ответили тем же: с обеих сторон раздались взрывы пиротехники.