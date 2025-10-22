В России начали блокировать работу WhatsApp и Telegram

20 и 21 октября в работе Telegram и WhatsApp несколько раз фиксировались масштабные сбои. В понедельник с неполадками столкнулись пользователи платформы от Павла Дурова по всей России. Накануне проблемы с доступом к обоим мессенджерам коснулись преимущественно южных регионов РФ — Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Ставропольского края, Астрахани.

С юга блокировки переместились на восток — Урал, Сибирь.

Во вторник на фоне сбоев некоторые пользователи Telegram и WhatsApp сообщали о возобновлении доступа к аудио- и видеозвонкам, которые были заблокированы 13 августа под предлогом «многочисленных обращений граждан» и борьбы с мошенничеством.