В России горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод (ВИДЕО)

На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ, АНК "Башнефть") - пожар. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Сегодня ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу", - процитировало пресс-службу агентство "Интерфакс".

По версии МЧС, произошло возгорание в районе печи сжигания.

Угрозы для жителей ближайших районов нет, подчеркнули в ведомстве. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха.

Mash: Горожане слышали шум дронов

По данным Telegram-канала Mash, на заводе произошел взрыв, перед ним "горожане слышали шум дронов". Даже в квартирах чувствовались толчки, добавили там.

По информации Telegram-канала SHOT, возгорание распространилось на площади в 100 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало. Канал также сообщил о взрыве. "От громкого звука сработала сигнализация у автомобилей", - говорится в сообщении.

Через несколько часов после начала пожара Управление МЧС по Башкирии сообщило, что очаг возгорания локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Удары по Рязанскому НПЗ

Последний раз украинские беспилотники нанесли удар по российскому НПЗ 24 февраля. Тогда дроны в третий раз за год атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Минобороны РФ упомянуло Рязанскую область в отчете об отражении атак БПЛА, заявив, что два из них сбиты над этим регионом.