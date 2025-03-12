В Рижской 1-й больнице можно будет бесплатно измерить глазное давление для диагностики глаукомы

Вы можете заранее зарегистрироваться на измерение глазного давления, позвонив по телефону 67366323.

По данным больницы, глаукома является самой распространенной причиной необратимой слепоты в мире, и около 50% людей с глаукомой не знают, что у них есть это заболевание, поскольку оно протекает бессимптомно или не вызывает никаких жалоб на ранних стадиях.

Глаукома способствует хроническим прогрессирующим изменениям зрительного нерва, которые связаны с типичными изменениями поля зрения. По данным больницы, глаукомой страдают примерно 2% людей в возрасте от 40 до 50 лет и 10% — после 70 лет.

Диагностика глаукомы состоит из комплекса обследований, включающих оценку структуры и функции зрительного нерва, а также определение глазного давления. Повышенное глазное давление является основным фактором риска развития заболевания.

Медикаментозное и хирургическое лечение глаукомы основано на снижении глазного давления с целью остановки прогрессирования заболевания. В больнице поясняют, что во время профилактических осмотров можно выявить глаукому на ранней стадии и предложить лечение, способное предотвратить потерю зрения.

Специалисты больницы напоминают, что после 45 лет осмотр у офтальмолога следует проводить не реже одного раза в два года, а после 60 лет — не реже одного раза в год. Пациентам старше 40 лет рекомендуется пройти первое обследование на глаукому. По данным больницы, если у члена семьи есть глаукома, риск развития заболевания увеличивается в десять раз.

Офтальмологи Рижской 1-й больницы предлагают диагностику и лечение широкого спектра заболеваний глаз, консультируют пациентов с нарушением зрения, повышенным глазным давлением, сухостью глаз, слезотечением, плавающими помутнениями в поле зрения, а также с другими жалобами. В больнице проводятся пластические и реконструктивные операции на глазах, операции по удалению катаракты и глаукомы, а также интравитреальные инъекции для лечения патологий сетчатки.