В Риге затянулся прием в десятые классы: почему?

1 августа, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя учебный год давно закончился, многие молодые люди, окончившие 9-й класс этим летом, всё ещё не уверены в своём будущем. Набор в 10-е классы продолжится и в августе, а неопределённость и долгое ожидание вызывают напряжение как у учеников, так и у их родителей.

Ответственные органы обещают, что процедура приёма будет пересмотрена в следующем году, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Одна из главных причин, по которой многие до сих пор не уверены в своём следующем учебном заведении, заключается в том, что ученики, получив место в выбранной ими школе, не спешат отзывать заявления, поданные в других местах.

Таким образом, школы не могут точно знать, сколько мест действительно свободно, а те, кто всё ещё надеется на возможность учиться, пребывают в состоянии затяжной неопределённости.

"Мы по-прежнему точно не знаем, кто из детей принят. В августе, когда списки стабилизируются и все результаты станут известны, мы проанализируем данные и позаботимся о том, чтобы все желающие могли учиться. Но это не значит, что это будут школы первого выбора", - сказала председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.

Тот факт, что школам не сообщают вовремя о выборе другого учебного заведения, подтверждают и директора нескольких школ.

"Те, кто принят в школу, не отказываются от остальных школ, поэтому очередь механически тормозится. Также нужно понимать, что требования в программе по языку и культуре и программе с углублённым изучением физики очень разные", - сказала директор Агенскалнской государственной гимназии Ивета Ратиника.

"Эта ситуация не совсем нормальна, да и возможности работать с этими списками всё лето у нас нет. Родители звонят и спрашивают, как продвигается очередь, есть ли у нас надежда. Я ничего не могу ответить", - сказала директор Юглской средней школы Хелена Вилкоста.

Девять школ Риги всё ещё предлагают свободные места - в основном не самые популярные.

24.08.2025
Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

