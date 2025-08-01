В Риге затянулся прием в десятые классы: почему?

Ответственные органы обещают, что процедура приёма будет пересмотрена в следующем году, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Одна из главных причин, по которой многие до сих пор не уверены в своём следующем учебном заведении, заключается в том, что ученики, получив место в выбранной ими школе, не спешат отзывать заявления, поданные в других местах.

Таким образом, школы не могут точно знать, сколько мест действительно свободно, а те, кто всё ещё надеется на возможность учиться, пребывают в состоянии затяжной неопределённости.

"Мы по-прежнему точно не знаем, кто из детей принят. В августе, когда списки стабилизируются и все результаты станут известны, мы проанализируем данные и позаботимся о том, чтобы все желающие могли учиться. Но это не значит, что это будут школы первого выбора", - сказала председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.

Тот факт, что школам не сообщают вовремя о выборе другого учебного заведения, подтверждают и директора нескольких школ.

"Те, кто принят в школу, не отказываются от остальных школ, поэтому очередь механически тормозится. Также нужно понимать, что требования в программе по языку и культуре и программе с углублённым изучением физики очень разные", - сказала директор Агенскалнской государственной гимназии Ивета Ратиника.

"Эта ситуация не совсем нормальна, да и возможности работать с этими списками всё лето у нас нет. Родители звонят и спрашивают, как продвигается очередь, есть ли у нас надежда. Я ничего не могу ответить", - сказала директор Юглской средней школы Хелена Вилкоста.

Девять школ Риги всё ещё предлагают свободные места - в основном не самые популярные.

(Lsm.lv)