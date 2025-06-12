В Риге три дня будут проводить дезинфекцию водопровода: что нужно знать

Несмотря на отсутствие рисков для здоровья, во время дезинфекции водопровода, как и в течение 24 часов после нее, рекомендуется употреблять только кипяченую воду.

Для бытовых нужд можно использовать воду и без кипячения. Вода, предназначенная для употребления домашними животными, птиц и рыб, а также полива растений, должна отстояться.

Во время дезинфекции воды может появиться неприятный запах и легкий привкус хлора, однако в используемых количествах вещество для дезинфекции не представляет опасности для здоровья.

Rīgas udens будет следить за ситуацией, отслеживая количества хлора в воде.

Последний раз комплексная дезинфекция водопроводных сетей в Риге проводилась в феврале 2024 года.