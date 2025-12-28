В Риге сорвало часть крыши со здания Академии художеств

Он пишет: "Сильный ветер сорвал кровлю с Академии художеств в Риге. Самые сильные порывы ветра были в Вентспилсе и Лиепае - 28 м/с, в центре Риги - 25 м/с, на Даугавгриве - 26 м/с. Несколько тысяч домашних хозяйств осталось без электричества, посреди ночи их число кратковременно достигло 20 тысяч. В аэропорту Рига ночью несколько входящих авиарейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, поскольку посадка была слишком опасной".

В комментариях народ делится впечатлениями и критикует якобы халтурщиков, укладывавших кровлю. Есть и другие мнения:

- У нас тоже был сильный ветер и теплицу сорвало.

- А в Алуксненском крае всё бело и спокойно!

- Жаль только красивого здания, внутреннее содержание ничего не выражает.

- Природа нас тоже не жалеет, не только депутаты...

- Сейчас будет - 15 миллионов на ремонт, депутаты уже руки потирают.

- Вроде бы 28 м/с без осадков - ничего страшного.

- Чем больше в Латвии будет ветряков 300 м высотой, которые смешивают верхние и нижние воздушные массы, тем больше будет бурь!!!

- Кара для логова Бректе.

- Бурю нужно назвать "Левитс"!

- В этом случае этот ураган лучше назвать "Бректе".

- Интересно, ветер 25 м, самолёты надо перенаправлять в другие аэропорты? А как же раньше при таком ветре смело садились?! Да, вокруг углов домов более порывистый, ничего нового, как всегда... И гнилые деревья, конечно, сломаются... Ликвидируйте Минклимата, меньше будет проблем и пустой болтовни...

- В Лиепае нас ветром не напугать! Тут безветрие противоестественно.

Специалист ЛАХ по общественным отношениям Лаура Озола информировала агентство LETA о том, что с исторического здания ветер не только сорвал часть кровельного покрытия, но и оказались повреждены две декоративные башенки.

Сейчас проводится оценка масштаба повреждений и затрат на ремонт, ведётся работа по устранению разрушений и временному приведению здания в порядок.

Повреждения, по словам Озолы, не настолько серьёзны, чтобы пришлось закрывать учебное заведение. Сейчас занятия в здании не проводятся, а сессия начнётся в начале января.

В данный момент в здании открыт только вход со двора, поскольку центральный вход, рядом с которым повреждений больше всего, огорожен.