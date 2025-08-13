Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге со стендапом выступит Антон Лирник, Семён Трескунов и многие другие комики

Редакция PRESS 13 августа, 2025 14:59

История и культура 0 комментариев

14 августа на сцене концертного зала квартала ВЕФ состоится большой стендап-концерт, который объединит пятерых представителей современной комедийной сцены. С новым материалом выступят Антон Лирник, Коля Козловский, Дима Нарышкин, Максим Коновал и Семён Трескунов, сообщает портал balticevents.info.

Коля Козловский — комик и стендап-автор, известный своими выступлениями о взаимоотношениях, семье и человеческих привычках. Он много лет выступает на ведущих стендап-площадках, регулярно участвует в комедийных фестивалях и записывает сольные концерты.

Дима Нарышкин — стендап-комик, автор и публицист, для которого сцена стала способом честного разговора со зрителем. Его творчество часто затрагивает социальные темы, вопросы идентичности и личного опыта. Дима активно выступает в разных странах, объединяя в своём юморе личные истории и универсальные наблюдения.

Максим Коновал — один из ярких представителей новой волны стендапа. Обладатель наград комедийных фестивалей, участник многочисленных международных проектов, он известен своим интеллигентным и в то же время острым юмором.

Семён Трескунов — актёр театра и кино, чьи работы известны широкой публике по ряду заметных кинопроектов. В последние годы он активно развивает карьеру в стендапе, выступая на международных площадках. Его материал затрагивает темы культурных различий, эмиграции и личных трансформаций. Благодаря актёрскому опыту он создаёт на сцене живые и эмоциональные образы.

Главная комик вечера — Антон Лирник, известный телеведущий, сценарист, актёр и музыкант. Широкой публике он стал известен как участник «Дуэта имени Чехова», а также как член жюри популярного украинского телепроекта «Лига Смеха». Помимо телевизионных проектов, Лирник активно работает в театре и кино, является автором многочисленных сценариев, а также создателем музыкальных проектов. Его творчество сочетает в себе остроумие, литературную изящность и глубокое понимание человеческой природы. Антон — один из немногих артистов, способных одинаково органично работать в жанре сатиры, лирического юмора и интеллектуального стендапа.

Начало мероприятия в 19:00. Билеты доступны в кассе Ticketbest.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

