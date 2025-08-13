В Риге со стендапом выступит Антон Лирник, Семён Трескунов и многие другие комики

Коля Козловский — комик и стендап-автор, известный своими выступлениями о взаимоотношениях, семье и человеческих привычках. Он много лет выступает на ведущих стендап-площадках, регулярно участвует в комедийных фестивалях и записывает сольные концерты.

Дима Нарышкин — стендап-комик, автор и публицист, для которого сцена стала способом честного разговора со зрителем. Его творчество часто затрагивает социальные темы, вопросы идентичности и личного опыта. Дима активно выступает в разных странах, объединяя в своём юморе личные истории и универсальные наблюдения.

Максим Коновал — один из ярких представителей новой волны стендапа. Обладатель наград комедийных фестивалей, участник многочисленных международных проектов, он известен своим интеллигентным и в то же время острым юмором.

Семён Трескунов — актёр театра и кино, чьи работы известны широкой публике по ряду заметных кинопроектов. В последние годы он активно развивает карьеру в стендапе, выступая на международных площадках. Его материал затрагивает темы культурных различий, эмиграции и личных трансформаций. Благодаря актёрскому опыту он создаёт на сцене живые и эмоциональные образы.

Главная комик вечера — Антон Лирник, известный телеведущий, сценарист, актёр и музыкант. Широкой публике он стал известен как участник «Дуэта имени Чехова», а также как член жюри популярного украинского телепроекта «Лига Смеха». Помимо телевизионных проектов, Лирник активно работает в театре и кино, является автором многочисленных сценариев, а также создателем музыкальных проектов. Его творчество сочетает в себе остроумие, литературную изящность и глубокое понимание человеческой природы. Антон — один из немногих артистов, способных одинаково органично работать в жанре сатиры, лирического юмора и интеллектуального стендапа.

