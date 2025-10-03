В Риге пройдёт масштабная ярмарка вакансий: бесплатно для всех!

SEA напоминает работодателям, которые все еще ищут сотрудников, что они могут подать заявку на участие в ярмарке вакансий, заполнив форму заявки на веб-сайте SEA до конца рабочего дня 8 октября. Участие бесплатное как для работодателей, так и для соискателей.

В настоящее время заявки на участие подали компании и учреждения: «Adoro Melodija», «Apollo Group», «Austra Pak», «Baltic Restaurants Latvia», «BWT Timber», «CCC Riga Digital Services», «Depo DIY», «Energofirma Jauda», «Food Union/Rīgas piena kombināts», «Grindeks», «Hagberg», Управление тюрем, «Kesko Senukai Latvia», «Ķekava Foods», "Latvijas dzelzceļš", "Lāchi", "Lenoka", "Maxima Latvija", "Mogotel Hotel Group", Центр набора и отбора Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, Служба скорой медицинской помощи, "Пассажирский поезд", Рижская Восточная клиническая университетская больница, "Rīgas autonoma", Рижский аэропорт, "Rīgas satiksme", Рижская 1-я больница, "Rimi Latvija", "SOL Baltics" OU Latvijas Filiāle», Государственная полиция, «Viada Baltija» и другие.

Работодатели на Ярмарке вакансий также получат возможность представить свои компании, сферу деятельности, рабочую среду, ценности и направления развития в презентационном зале.

В день мероприятия соискатели смогут лично встретиться с работодателями из различных секторов, обсудить с ними условия труда, обстоятельства и специфику, а также пройти собеседования. Соискателям с нарушениями слуха будет предоставлен сурдопереводчик. SEA рекомендует соискателям заранее подготовить резюме, но если требуется помощь в его составлении, можно обратиться за консультацией по вопросам карьеры.

На ярмарке вакансий также будет работать специализированный стенд SEA. Специалисты SEA предоставят консультации по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности, а также предоставят информацию об услугах SEA, в том числе о возможностях получения или усовершенствования знаний и навыков, необходимых для работы с государственной поддержкой.

Мероприятие организовано в рамках проекта Европейского социального фонда плюс «Укрепление потенциала государственного агентства занятости».

