В Риге пройдёт масштабная ярмарка вакансий: бесплатно для всех!

© LETA 3 октября, 2025 11:28

К 1 октября работодатели уже зарегистрировали более 1300 вакансий на Ярмарке вакансий Государственного агентства занятости (ГАЗ), которая будет предложена соискателям 23 октября в конференц-центре «Фантадромс» в Риге, сообщили в ГАЗ.

SEA напоминает работодателям, которые все еще ищут сотрудников, что они могут подать заявку на участие в ярмарке вакансий, заполнив форму заявки на веб-сайте SEA до конца рабочего дня 8 октября. Участие бесплатное как для работодателей, так и для соискателей.

В настоящее время заявки на участие подали компании и учреждения: «Adoro Melodija», «Apollo Group», «Austra Pak», «Baltic Restaurants Latvia», «BWT Timber», «CCC Riga Digital Services», «Depo DIY», «Energofirma Jauda», «Food Union/Rīgas piena kombināts», «Grindeks», «Hagberg», Управление тюрем, «Kesko Senukai Latvia», «Ķekava Foods», "Latvijas dzelzceļš", "Lāchi", "Lenoka", "Maxima Latvija", "Mogotel Hotel Group", Центр набора и отбора Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, Служба скорой медицинской помощи, "Пассажирский поезд", Рижская Восточная клиническая университетская больница, "Rīgas autonoma", Рижский аэропорт, "Rīgas satiksme", Рижская 1-я больница, "Rimi Latvija", "SOL Baltics" OU Latvijas Filiāle», Государственная полиция, «Viada Baltija» и другие.

Работодатели на Ярмарке вакансий также получат возможность представить свои компании, сферу деятельности, рабочую среду, ценности и направления развития в презентационном зале.

В день мероприятия соискатели смогут лично встретиться с работодателями из различных секторов, обсудить с ними условия труда, обстоятельства и специфику, а также пройти собеседования. Соискателям с нарушениями слуха будет предоставлен сурдопереводчик. SEA рекомендует соискателям заранее подготовить резюме, но если требуется помощь в его составлении, можно обратиться за консультацией по вопросам карьеры.

На ярмарке вакансий также будет работать специализированный стенд SEA. Специалисты SEA предоставят консультации по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности, а также предоставят информацию об услугах SEA, в том числе о возможностях получения или усовершенствования знаний и навыков, необходимых для работы с государственной поддержкой.

Мероприятие организовано в рамках проекта Европейского социального фонда плюс «Укрепление потенциала государственного агентства занятости».
 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

