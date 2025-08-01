В Риге пройдут мероприятия в поддержку Израиля и Палестины

С 18 до 20 часов пройдет шествие от театра "Dailes" до площади перед Рижским Домом конгрессов, а затем митинг.

Цель мероприятия - выразить протест против внешней политики Латвии, направленной на поддержку Израиля против Палестины. Заявку на мероприятие подало частное лицо. Предположительно в шествии примут участие 70 человек.

В это же время на улице Кришьяна Валдемара, 3, на тротуаре перед зданием Министерства иностранных дел состоится пикет "Осуждение геноцида и насилия радикальных исламистов против евреев, друзов и других этнических и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке".

Мероприятие осудит радикальный исламистский террор, терроризм и экстремистскую пропаганду, а также поддержит право Израиля на существование и защиту своего народа.

Мероприятие организовано "Jewnited.lv", ожидается, что в нем примут участие 100 человек.

Исполнительный директор Риги встретился с организаторами обоих мероприятий и правоохранительными органами, чтобы обсудить и напомнить о порядке проведения мероприятий.