В Риге пройдет протест «Руки прочь от Венесуэлы»

Участники акции намерены осудить, как они формулируют, «империалистическую агрессию США против Венесуэлы» и призвать власти Латвии применять нормы международного права одинаково ко всем государствам, независимо от их политического веса.

Протест организует общественный центр Maiznīca. Информационную поддержку мероприятию оказывают молодежные организации Protests и Jaunie Eiropas federālisti.

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, акция протеста против военной операции США в Венесуэле и задержания президента страны Николас Мадуро была заявлена в установленном законом порядке. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 человек.

Ранее сообщалось, что Мадуро и его супруга были задержаны в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк, где им пообещали предъявить уголовные обвинения, связанные с поставками наркотиков в Соединенные Штаты.