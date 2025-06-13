В Риге обновят асфальт на 17 улицах

Полностью завершено обновление покрытия на участке Чиекуркална 2-я линия — от Чиекуркална 2-й шкерсиела до улицы Вискаю.

В ближайшее время могут быть завершены работы на участке улицы Пернавас — от улицы Аугуста Деглава до улицы Бривибас, где выполнено около 80% от общего объёма, и на транспортной развязке улицы Фрича Бривземника, где готово примерно 70%.

Примерно 40% работ выполнено на улице Акас и на участке улицы Лиелирбес — от улицы Вентспилс до улицы Каугуру.

Работы также ведутся на участке улицы Аугуста Домбровска: от улицы Балтазбазницас до улицы Мерниеку, на улице Мерниеку, улице Цесвайнес, участке улицы Фирса Садовникова — от улицы Лачплеша до улицы Католю, участке улицы Слиежу — от дома № 35 до улицы Гауиенас, участке улицы Улброкас — от улицы Аугуста Деглава до улицы Бралю Каудзишу, участке улицы Пиедруяс — от улицы Виесталвас до улицы Пилдас, на участке улицы Пилдас — от улицы Пиедруяс до улицы Ницгалес, а также на участке улиц Виесталвас и Сеску — от улицы Пиедруяс до улицы Дарзциема.

Кроме того, работы проходят на двух участках улицы Бикерниеку — от улицы Улброкас до кругового движения на улице Юглас и от остановки «Детская больница Гайльэзерс» до границы города, а также на Южном мосту и его подъездах и на транспортном узле у моста Милгрависа.

Работы по обновлению и улучшению дорожного покрытия в Риге продлятся весь строительный сезон — до глубокой осени, если позволят погодные условия.