В Риге началась реконструкция перекрестков на улице Сканстес

Строительный проект разделен на четыре этапа и предусматривает возведение недостающей пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице Сканстес, а также реконструкцию нерегулируемых перекрестков.

На первом этапе будет реконструирован перекрёсток улиц Сканстес и Зирню. Учитывая интенсивное движение транспорта на перекрёстке, нерегулируемый перекрёсток будет переоборудован в регулируемый для повышения безопасности пешеходов. На втором этапе будет построен регулируемый пешеходный переход в районе перекрёстка улиц Сканстес и Яня Далиня.

На третьем этапе проекта на участке улицы Сканстес от улицы Спорта до улицы Зирню планируется построить пешеходную и велосипедную дорожку, а на участке улицы Спорта от улицы Сканстес до улицы Лапеню – рекомендуемую велосипедную дорожку.

На четвертом этапе планируется построить пешеходную дорожку на участке улицы Сканстес от улицы Спорта до улицы Зирню.

Работы на объекте выполняет дорожно-строительная компания SIA «Binders», общая сумма контракта по проекту составляет 1,2 миллиона евро.

Оборот дорожно-строительной компании «Binders» в 2024 году составил 66,15 млн евро, а прибыль — 55 370 евро. Компания зарегистрирована в 1993 году, её уставный капитал составляет 5,853 млн евро.

С 8 июля 45,71% акций «Binders» принадлежат SIA «Nule 7», бенефициаром которого является Армандс Гарканс, 42,84% акций «Binders» принадлежат SIA «Taino 1», бенефициаром которого является Алвис Танбергс, а 11,43% акций принадлежат SIA «KG Strada», владельцем которого является Каспарс Гарканис. Оставшиеся 0,02% акций принадлежат 50 частным лицам.

