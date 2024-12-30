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В Риге и Колке побит рекорд тепла для 30 декабря

© LETA 30 декабря, 2024 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

 В понедельник к 11.00 на двух метеостанциях - в Риге и Колке - был исправлен рекорд тепла предпоследнего дня года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Колке утром столбик термометра поднялся до +8,4 градуса, но к 11.00 воздух остыл до +2,4 градуса.

В Риге утром было зафиксировано +7,9 градуса. Предыдущий рекорд тепла в столице 30 декабря был +7,8 градуса в 2019 году.

С севера в Латвию поступает более прохладный воздух и ветер. Во второй половине дня и вечером на дорогах может быть скользко, особенно в Видземе.

Самые сильные порывы ветра 22,5 метра в секунду были зафиксированы в Вентспилсе.

Как уже сообщалось, в этом году в Латвии было зафиксировано всего семь новых рекордов холода, в то время как число исправленных рекордов максимальной температуры к 28 декабря достигло 324.

Декабрь - одиннадцатый месяц подряд со средней температурой выше нормы. 2024 год - один из двух самых теплых в истории метеорологических наблюдений в Латвии; средняя температура этого года составляет около +8,8 градусов - как и в 2020 году.

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