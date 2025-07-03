В Резекне старикам вернут бесплатный проезд в общественном транспорте

В пятницу, 4 июля, комитет думы по финансам и бюджету рассмотрит обязательные правила "О льготах на проезд в общественном транспорте города Резекне". В этом году скидки на проезд в автобусах, предоставляемые ООО "Rēzekne satiksme", уже были пересмотрены временной администрацией города, и в целях экономии их размер был уменьшен.

Однако мэр Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"), восстановленный в должности неделю назад, объявил в социальных сетях, что бесплатный проезд в общественном транспорте для людей в возрасте 60 лет и старше будет восстановлен с ноября. Он сообщил, что после того, как поправки будут рассмотрены комитетом, состоится общественное обсуждение, а затем их утвердит дума.

"Есть определенная процедура. К тому же мы [самоуправление Резекне] находимся под особым вниманием, за нами наблюдают через лупу", - заявил политик.

Решение потребует внесения изменений в бюджет. По оценкам, в этом году для предоставления льгот необходимо 30 000 евро, а в следующем году до 180 000 евро.

Сейчас, согласно решению временной администрации, 50-процентная скидка на проезд в течение всего календарного года предоставляется пенсионерам и лицам старше 65 лет, если их место жительства декларировано в Резекне и у них есть карта резекненца.

По словам бывшей главы временной администрации Гуны Пуце, повышение тарифов, пересмотр льготных категорий и оптимизация количества рейсов - лишь часть комплекса мер, принятых для обеспечения стабильной работы муниципального предприятия.