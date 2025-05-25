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В продаже в Латвии, возможно, появятся новые препараты для лечения сахарного диабета II типа

© LETA 25 мая, 2025 12:43

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Вскоре в Латвии может начаться распространение новых препаратов базального инсулина для пациентов с сахарным диабетом II типа, которые нужно принимать всего один раз в неделю. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ,  ZVA).

В данный момент в Латвии зарегистрирован всего один препарат базального инсулина под названием Awiqli, но его распространение еще не началось. Он зарегистрирован в ЕС в порядке централизованной процедуры. Прежде чем начнется его распространение в Латвии, владелец свидетельства о регистрации лекарства должен сообщить об этом в ГАЛ.

На основании ответа, полученного от предприятия Novo Nordisk, ГАЛ информирует, что предприятие разработало стратегию постепенного внедрения препарата Awiqli на европейских рынках, включая латвийский. Она предусматривает начало координированных поставок в разных странах с учетом ряда факторов, в том числе производственных мощностей, возможностей логистики и локальной ситуации на рынке.

Хотя конкретной даты появления лекарства в Латвии предприятие не прогнозирует, оно все же подтвердило, что Латвия включена в план его поставок. Как только появится дополнительная информация, предприятие об этом сообщит.

Латвийская федерация диабета (ЛФД, LDF) в связи с внедрением нового медикамента призывает Минздрав быть готовым своевременно устранить факторы риска, которые может вызвать переход на более современную инсулиновую терапию.

Как заявляет федерация, в разных странах Европы для пациентов с сахарным диабетом II уровня уже доступно или вскоре станет доступно новейшее поколение препаратов базального инсулина длительного действия, которые нужно принимать всего раз в неделю.

По данным федерации, в прошлом году диабет диагностирован у 7712 жителей Латвии, а всего в стране 101 тысяча 932 пациента с диабетом.

Согласно проведенному ЛФД в 2024 году опросу, процессом лечения на данный момент удовлетворены всего 27% пациентов с сахарным диабетом II типа. 40% респондентов считают, что необходимо более эффективное лечение, а одна пятая участников опроса заявила, что не получает эффективных лекарств против диабета.

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