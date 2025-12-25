В праздники ешь с умом!

Время праздника, безусловно, чудесно как из-за возможности встретиться у елки с любимыми людьми, так и потому, что можно дать волю своим проявлениям поварского искусства и, что особенно приятно, насладиться фантастически вкусными блюдами и лакомствами. Однако именно эти возможности и множество праздничных выходных могут оказаться тяжелым испытанием для пищеварительной системы. Как все согласовать?

Хотите универсальные рекомендации? Пожалуйста!

Специалист по питанию Veselības centru apvienība Анита Баумане подчеркивает: «Нужно поесть перед праздничным столом — примерно за два часа до застолья рекомендуется принять белки и клетчатку, например творог и овощи, яйца, черный хлеб, йогурт. Следующая рекомендация будет о содержании праздничной порции: половину тарелки сначала нужно наполнить овощами — тогда порцию очень трудно заполнить жирными блюдами. Третья рекомендация: праздничный стол лучше уставить маленькими тарелками. Доказано: если тарелка меньшего диаметра, то и съедаем меньше».

Насладитесь сладостями, не получая более 400–500 ккал!

Если бы только большая тарелка на столе создавала проблему! Во время праздника дом полон лакомств, и руки так и тянутся их все отведать. Вот советы диетолога, как есть любимые в праздники лакомства, не слишком ими увлекаясь!

Оптимальная порция пипаркукас — всего 3–5 пряников в день! Один маленький пряник содержит 25–35 ккал, пять пряников содержат ~150 ккал, а съев 8–12 пряников, можно получить 250–400 ккал. Специалист по питанию советует есть пряники с чаем или кофе — без напитка их хочется еще и еще, в свою очередь, с горячим напитком вы наверняка не переедите.

Оптимальная порция торта — одна половина куска торта обычной величины (150–250 ккал). Рекомендация: нарезать торты тоньше или делить один кусок на два.

Оптимальная порция мандаринов — 2-3 мандарина в день (80–120 ккал). Рекомендуется заранее положить на тарелку это количество мандаринов с мыслью, что они рассчитаны на весь вечер.

Напитки: с ними можно получить достаточно калорий — это важно знать.

· Порция глинтвейна содержит 200–250 ккал.

· Стакан сладкого напитка — 100–150 ккал.

· Сладкий коктейль — 150–300 ккал.

«Соотношение напитков при употреблении алкоголя должно быть следующим: на каждый стакан алкоголя нужно выпить один стакан воды. Это замедляет темп питья и снижает переедание. Однако лучше всего совсем не употреблять алкоголь!» — подчеркивает Анита Баумане и добавляет, что соки рекомендуется смешивать с водой: 1/3 сока + 2/3 газированной воды. «Будет вкусно, но калорий будет в три раза меньше. Здоровый вариант напитка: минеральная вода с дольками цитрусовых, мятой или клюквой. Выглядит красиво, торжественно и содержит ноль калорий».

Очень хочется всего?

Конечно, хочется! И иногда за праздничным столом здравый смысл оказывается совсем слабым союзником. Анита Баумане говорит: «Ешь, но меньше (350–450 ккал)!»

· 2-3 пряника (80–120 ккал).

· 1/2 куска торта (150–250 ккал).

· 1-2 кусочка шоколада (50–70 ккал).

· 1/2 стакана глинтвейна (80–120 ккал).

Выбери одно лакомство побольше, а остальное — минимально (250–400 ккал)!

· Один кусок торта (250–350 ккал).

· + один пряник или одна конфета (20–60 ккал).

Юта Намсоне, сертифицированный фармацевт Mēness aptieka, дополняет: «Если гастрономических соблазнов все же так много, важно заранее позаботиться о том, чтобы под рукой были средства, помогающие уменьшить неприятные симптомы и вернуть пищеварительную систему в нормальный режим работы». Вот три полезных совета фармацевта.

· Справиться с дополнительной нагрузкой пищеварительной системе помогут ферментные препараты. Однако употребление ферментов после объемной трапезы не сможет устранить чувство тяжести в желудке. Эти препараты надо выпить во время еды, причем надо учитывать: чем жирнее и богаче белками еда, тем больше ферментов потребуется для ее расщепления.

· Иногда все же приходится испытывать неприятное жжение в желудке. В таких случаях для нейтрализации желудочной кислоты будут полезны жевательные таблетки с магнием, алюминием и/или кальцием, которые создают щелочную среду и уменьшают жжение в желудке.

· Если после еды появляется тошнота, рвота или диарея, возможно, продукт или его ингредиент уже были испорчены. Важно пить много воды, чтобы не произошла дегидратация организма. А также использовать активированный уголь, диосмектит или гель кремниевой кислоты. Однако стоит учитывать, что эти препараты абсорбируют все — в том числе и находящиеся в кишечном тракте хорошие бактерии.

История праздника не об ограничениях, а о балансе. В свою очередь, планирование порций, обилие овощей и осознанное отношение к сладостям и напиткам позволяют отмечать праздник с удовольствием, а не с чувством вины или усталости.