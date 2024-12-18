В подразделении Смилтенского техникума нашли тела двух учеников: один мертв, другой без сознания

«Я не знаю, кому написать, кому рассказать, у кого спросить? Мой ребенок учится в Алсвикском территориальном отделении Смилтенского техникума. Большинство учеников там с инвалидностью. На прошлой неделе мой ребенок позвонил мне с испугом и сообщил, что в их школе умер один ученик. Другой находится в больнице, в реанимации... Теперь детям страшно и хочется домой... Дети напуганы. Из школы нет никакой информации об этой смерти - как мы можем понять, что происходит? Пожалуйста, помогите, потому что такие случаи нельзя замалчивать! Что сейчас происходит в сердцах других детей...», - написала в редакцию мама одного из учеников.

«Я могу подтвердить, что, к сожалению, на прошлой неделе в нашем учебном заведении произошла подобная ситуация. Трое студентов пошли в магазин и купили алкоголь. Вернувшись в учебное заведение, они начали его употреблять, - рассказала директор подразделения техникума Астрида Бетериса.

По словам руководителя учебного заведения, несчастье заметили другие ученики во время вечерней прогулки. Они увидели двух одноклассников, лежащих за старой сторожевой будкой, и срочно обратились за помощью.

«Медицинский работник школы сделал все возможное, чтобы помочь этим людям. Были вызваны и Госполиция, и Служба скорой медицинской помощи, но, к сожалению, один из учеников был уже мертв».

Зане Васкане, старший специалист Отдела по связям с общественностью Государственной полиции, рассказывает: «11 декабря в 20.33 Государственная полиция получила вызов в Алуксненский район Алсвикской волости, где на улице был обнаружен труп мужчины 1974 года рождения. На трупе не было обнаружено признаков насильственной смерти. Рядом с местом происшествия находился еще один мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения (3,03 промилле) и был доставлен в медицинское учреждение в связи с сильной интоксикацией. На данный момент нет оснований полагать, что инцидент был связан с насилием. Есть обоснованные подозрения, что оба мужчины могли принимать сильные лекарства вместе с алкоголем, которые несовместимы друг с другом и могли вызвать сильное опьянение. Полиция открыла уголовное производство, назначила необходимые экспертизы и продолжает устанавливать обстоятельства инцидента».