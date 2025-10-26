Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

26 октября, 2025 12:00

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Ограбление самого знаменитого музея Франции 19 октября потрясло страну и весь мир. Но накануне, как пишет СМИ, случился "неожиданный ускоренный поворот в необычном расследовании. Мужчина, подозреваемый в участии в громком ограблении музея Лувр неделю назад, в этот же день, был задержан в субботу, 25 октября, примерно в 22:00 в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Очень мало информации пока получено о профиле этого мужчины, который собирался сесть на самолет в Алжир".

Вопрос безопасности

Ранее, в пятницу, Лувр в целях предосторожности передал часть своей коллекции драгоценностей в хранилища Банка Франции, сообщила французская радиостанция RTL.

Экспонаты, среди которых, как сообщается, были "Коронные драгоценности", выставленные в галерее Аполлона, а также другие драгоценности из нескольких помещений музея, были переданы под охраной полиции.

В хранилище банка, расположенном на 27 метров ниже головного офиса в самом центре Парижа, хранится 90 % золотого запаса Франции.

На прошлой неделе несколько злоумышленников в первой половине дня проникли во всемирно известный музей. Они воспользовались подъемником, чтобы попасть на балкон, ведущий в галерею Аполлона, открыли окно и разбили витрины. Украв драгоценности, они спустились и затем скрылись на скутерах. Ограбление длилось от шести до семи минут.

Следствие подозревает сговор преступников с сотрудниками охраны музея, но пока не было представено никаких точных данных.

По оценкам парижского прокурора, стоимость драгоценностей, похищенных из Лувра на прошлой неделе, составила 88 миллионов евро, но в эту денежную оценку не входит их историческая ценность для Франции.

Ограбление вызвало возмущение общественности и было названо несколькими французскими законодателями "национальным унижением". Оно также подняло вопросы о безопасности музеев, в отношении которой официальные лица Лувра ранее предупреждали о недостатке инвестиций.

В последние годы в Европе наблюдается заметный всплеск ограблений музеев. Только во Франции за последние несколько месяцев было ограблено не менее четырех музеев.

 

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

13:34

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

13:17

Важно 0 комментариев

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

12:50

Важно 0 комментариев

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

12:23

Важно 0 комментариев

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

11:57

Важно 0 комментариев

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

11:52

Важно 0 комментариев

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

