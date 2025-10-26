В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

Ограбление самого знаменитого музея Франции 19 октября потрясло страну и весь мир. Но накануне, как пишет СМИ, случился "неожиданный ускоренный поворот в необычном расследовании. Мужчина, подозреваемый в участии в громком ограблении музея Лувр неделю назад, в этот же день, был задержан в субботу, 25 октября, примерно в 22:00 в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Очень мало информации пока получено о профиле этого мужчины, который собирался сесть на самолет в Алжир".

Вопрос безопасности

Ранее, в пятницу, Лувр в целях предосторожности передал часть своей коллекции драгоценностей в хранилища Банка Франции, сообщила французская радиостанция RTL.

Экспонаты, среди которых, как сообщается, были "Коронные драгоценности", выставленные в галерее Аполлона, а также другие драгоценности из нескольких помещений музея, были переданы под охраной полиции.

В хранилище банка, расположенном на 27 метров ниже головного офиса в самом центре Парижа, хранится 90 % золотого запаса Франции.

На прошлой неделе несколько злоумышленников в первой половине дня проникли во всемирно известный музей. Они воспользовались подъемником, чтобы попасть на балкон, ведущий в галерею Аполлона, открыли окно и разбили витрины. Украв драгоценности, они спустились и затем скрылись на скутерах. Ограбление длилось от шести до семи минут.

Следствие подозревает сговор преступников с сотрудниками охраны музея, но пока не было представено никаких точных данных.

По оценкам парижского прокурора, стоимость драгоценностей, похищенных из Лувра на прошлой неделе, составила 88 миллионов евро, но в эту денежную оценку не входит их историческая ценность для Франции.

Ограбление вызвало возмущение общественности и было названо несколькими французскими законодателями "национальным унижением". Оно также подняло вопросы о безопасности музеев, в отношении которой официальные лица Лувра ранее предупреждали о недостатке инвестиций.

В последние годы в Европе наблюдается заметный всплеск ограблений музеев. Только во Франции за последние несколько месяцев было ограблено не менее четырех музеев.