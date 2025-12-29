В новогодние праздники в Риге — бесплатный общественный транспорт и дополнительные рейсы!

В новогодние праздники, 31 декабря, и 1 января, жители и гости Риги смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, поэтому регистрация электронного билета и кодового билета при посадке в автобусы, троллейбусы и трамваи "Ригас сатиксме" будет ненужной.

В ночь с 31 декабря на 1 января, примерно с 0:30 до 2:15, будут организованы дополнительные рейсы по нескольким маршрутам. Для автобусов дополнительные рейсы будут организованы по маршруту 3, комбинированным маршрутам 12, 23, 26, 24, 25, 37, 51 и 53. Для трамваев дополнительные рейсы будут организованы по маршрутам 1, 5, 7 и 11, а для троллейбусов — по маршрутам 4, 9, 15, 17 и 18.

На автобусном маршруте 3 один из дополнительных рейсов в сторону Плявниеки начнется с остановки «Grēcinieku iela» в 0.31 и отправится с остановки Merķeļa iela в 0.35.

Платные парковки Рижского муниципалитета, находящиеся в ведении организации «Ригас сатикмесме», будут доступны бесплатно 31 декабря и 1 января, за исключением подземной парковки по адресу улица Валдемара, 5а – там будет взиматься плата по действующим тарифам.

2 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходных. Плата за парковку также будет взиматься по субботнему тарифу, за исключением улицы К. Вальдемара, 5а – там парковка будет оплачиваться по тарифам, действующим по пятницам.