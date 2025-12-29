Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Декабря Завтра: Ilgona, Solveiga
Доступность

В новогодние праздники в Риге — бесплатный общественный транспорт и дополнительные рейсы!

© LETA 29 декабря, 2025 11:28

Всюду жизнь 0 комментариев

LETA

31 декабря и 1 января все пассажиры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, а в канун Нового года будут организованы дополнительные рейсы на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах, сообщило агентство LETA со ссылкой на компанию SIA "Rīgas satiksme".

В новогодние праздники, 31 декабря, и 1 января, жители и гости Риги смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, поэтому регистрация электронного билета и кодового билета при посадке в автобусы, троллейбусы и трамваи "Ригас сатиксме" будет ненужной.

В ночь с 31 декабря на 1 января, примерно с 0:30 до 2:15, будут организованы дополнительные рейсы по нескольким маршрутам. Для автобусов дополнительные рейсы будут организованы по маршруту 3, комбинированным маршрутам 12, 23, 26, 24, 25, 37, 51 и 53. Для трамваев дополнительные рейсы будут организованы по маршрутам 1, 5, 7 и 11, а для троллейбусов — по маршрутам 4, 9, 15, 17 и 18.

На автобусном маршруте 3 один из дополнительных рейсов в сторону Плявниеки начнется с остановки «Grēcinieku iela» в 0.31 и отправится с остановки Merķeļa iela в 0.35.

Платные парковки Рижского муниципалитета, находящиеся в ведении организации «Ригас сатикмесме», будут доступны бесплатно 31 декабря и 1 января, за исключением подземной парковки по адресу улица Валдемара, 5а – там будет взиматься плата по действующим тарифам.

2 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходных. Плата за парковку также будет взиматься по субботнему тарифу, за исключением улицы К. Вальдемара, 5а – там парковка будет оплачиваться по тарифам, действующим по пятницам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?
Важно

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Важно

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Читать
Загрузка

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Читать

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

Читать

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Читать

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Читать

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Читать

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Читать