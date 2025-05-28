В нескольких странах Европы повышен риск заражения корью: где именно?

Корь — очень заразное инфекционное заболевание, подчеркивает SPKC. С 1 марта по 28 февраля 2025-го из 30 стран ЕС и Европейской экономической зоны получено 28 791 сообщение о случаях заражения корью, а в марте нынешнего года такие случаи зарегистрированы в 16 странах, сообщает SPKC.

Он отмечает, что вспышки или, по крайней мере, существенное число заболеваний зарегистрированы в бельгийской Фландрии, в Франции и Румынии; отдельные случаи — в Австрии, Чехии, Германии, Италии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции. В мае этого года стало известно и о заболевшем в Латвии, при этом заразился человек за границей.

Чаще всего болезнь поражает младенцев и детей в возрасте до четырех лет; 85,5% зарегистрированных в Европе в рассматриваемый период инцидентов — заражение непривитых. Иногда корь убивает: в Румынии, согласно SPKC, известно о 13 летальных исходах, во Франции об одном.

Учитывая рост заболеваемости корью, ведомство призывает — особенно перед поездкой за границу — проверить, есть ли прививка от кори у ребенка и, если нет, вовремя ее сделать, предварительно проконсультировавшись с семейным врачом.

Также SPKC перед сезоном, когда латвийцы часто путешествуют, напоминает о другой болезни — оспы обезьян, которой можно заразиться при тесном контакте с заболевшим и с используемыми им вещами.

Эпидемиологи добавляют, что вирус переносится и при половых контактах и что в ЕС это основной путь распространения данной инфекции. В 2025-м всего 66 стран сообщили о более чем 12 тыс. случаев оспы обезьян и о 62 смертях от нее. Болезнь появлялась и в Латвии: в 2022-м, согласно SPKC, здесь было зарегистрировано 6 случаев — как показало эпидемиологическое расследование, источники заражения находились за границей.