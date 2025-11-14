В Латвии заблокирован еще один российский пропагандистский портал: имя?

Доступ к сайту "ne-brosaem.ru" запрещён.

В НСЭМС поступила информация от компетентного государственного органа о том, что рассматриваемый веб-сайт является веб-сайтом Российской межрегиональной благотворительной общественной организации «Своих не бросаем».

Организация расположена в г. Сочи, Краснодарский край (Россия), и её цели связаны со сбором, организацией и предоставлением различных видов помощи и пожертвований российским военнослужащим, воюющим в Украине, а также гражданскому населению оккупированных и аннексированных Россией территорий Украины.

Оценка сайта свидетельствует о явной поддержке вышеуказанной организацией России и ее военной агрессии в Украине, а также о солидарности с российскими военнослужащими в Украине и членами их семей по этому вопросу.

Установлено, что сайт распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в России и мире, в том числе о войне в Украине, оправдывает вторжение России в Украину и поддерживает присоединение частей Украины к России.

Все рассмотренные статьи прямо или косвенно оправдывают войну России против Украины. В целом, распространяется российский империалистический нарратив. Сайт также прямо призывает и предоставляет возможность внести финансовый вклад якобы для оказания гуманитарной помощи военнослужащим российских вооружённых сил, участвующим в войне России против Украины.

Ранее НСЭМС принимала аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

