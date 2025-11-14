Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии заблокирован еще один российский пропагандистский портал: имя?

14 ноября, 2025

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭМС) заблокировал доступ к очередному сайту, распространяющему российскую пропаганду, которая, среди прочего, призывает к финансовой поддержке российской армии, воюющей в Украине, говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Доступ к сайту "ne-brosaem.ru" запрещён.

В НСЭМС поступила информация от компетентного государственного органа о том, что рассматриваемый веб-сайт является веб-сайтом Российской межрегиональной благотворительной общественной организации «Своих не бросаем».

Организация расположена в г. Сочи, Краснодарский край (Россия), и её цели связаны со сбором, организацией и предоставлением различных видов помощи и пожертвований российским военнослужащим, воюющим в Украине, а также гражданскому населению оккупированных и аннексированных Россией территорий Украины.

Оценка сайта свидетельствует о явной поддержке вышеуказанной организацией России и ее военной агрессии в Украине, а также о солидарности с российскими военнослужащими в Украине и членами их семей по этому вопросу.

Установлено, что сайт распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в России и мире, в том числе о войне в Украине, оправдывает вторжение России в Украину и поддерживает присоединение частей Украины к России.

Все рассмотренные статьи прямо или косвенно оправдывают войну России против Украины. В целом, распространяется российский империалистический нарратив. Сайт также прямо призывает и предоставляет возможность внести финансовый вклад якобы для оказания гуманитарной помощи военнослужащим российских вооружённых сил, участвующим в войне России против Украины.

Ранее НСЭМС принимала аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.
 

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
Важно

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Важно

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии
Важно

Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии

В параде 18-го ноября примет участие самолет airBaltic в цветах флага Латвии

12:57

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" примет участие в параде по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства во вторник, 18 ноября, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

