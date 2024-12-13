В Латвии выпуск промышленной продукции сократился больше, чем в среднем по ЕС

Спад в октябре в годовом сравнении зарегистрирован в 16 странах ЕС. Наиболее стремительное снижение зафиксировано в Бельгии (-7,9%), за ней следуют Германия (-4,9%), Италия (-3,6%) и Греция (-3,1%). В Литве выпуск промышленной продукции за этот период сократился на 0,4%.

Между тем, из 11 стран, в которых выпуск промышленной продукции в годовом сравнении вырос, самый стремительный рост за этот период зафиксирован в Ирландии (+15,2%), за которой следуют Дания (+8,6%), Мальта (+6,2%) и Кипр (+3,8%). В Эстонии выпуск промышленной продукции увеличился на 0,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем выпуск промышленной продукции сократился в 11 странах, при этом самый стремительный спад был отмечен в Литве (-7,5%), за которой следуют Бельгия (-6,2%) и Хорватия (-3,9%). Наибольший прирост зарегистрирован в Ирландии (+5,7%), затем следуют Дания (+5,4%) и Польша (+3,5%), а в Италии, Люксембурге и Австрии выпуск промышленной продукции остался неизменным. В Латвии выпуск промышленной продукции сократился на 0,2%, а в Эстонии - вырос на 1,6%.