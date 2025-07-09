В Латвии в среду ожидаются сильный дождь и гроза

День начнется с облачной погоды, в первой половине дня лишь местами пройдет несколько капель дождя. Однако уже во второй половине дня в Латвию подойдет новая зона осадков. В центральных и восточных районах страны прогнозируются дожди, местами – сильные ливни и гроза. Ветер будет слабым до умеренного, северного и северо-восточного направления, а температура воздуха поднимется до +17…+21 градуса.

В Риге первая половина дня пройдет без существенных осадков, однако во второй половине дня в столицу также доберется зона дождей, не исключены грозы. Максимальная температура в городе составит около +20 градусов.