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В Латвии тормозят с созданием центра искусственного интеллекта: почему?

© LETA 17 февраля, 2025 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

Между мировыми державами началась гонка за доминирующий прорыв в области искусственного интеллекта, и небольшие страны также видят в этом большие возможности. В Латвии в настоящее время в срочном порядке через Сейм проходит законопроект о создании центра искусственного интеллекта.

Депутаты решили немного сбавить темп, рассмотрев внесенные президентом Эдгаром Ринкевичем предложения, которые в Сейме назвали "революционными", сообщает программа Латвийского телевидения "de facto".

На самом высоком уровне разговоры о развитии искусственного интеллекта в Латвии начались почти год назад. Совет национальной безопасности под эгидой президента поддержал создание центра искусственного интеллекта в целях национальной безопасности и экономического роста.

Еще больший толчок эта идея получила после визита латвийской делегации в США в сентябре прошлого года. Политики и бизнесмены в США встретились с представителями крупных технологических компаний, таких как "Microsoft", "Google", "Meta", "OpenAI", и предложили участвовать в создании Латвийского центра искусственного интеллекта.

Президент Ринкевич проявил инициативу и провел в ноябре обсуждение для заинтересованных сторон. "Как обычно, мы хотим сделать в Латвии все правильно, но медленно. К сожалению, на этот раз нам придется сделать это правильно и быстро", - сказал президент.

Однако таким быстрым, как хотелось бы в Рижском замке, процесс создания центра искусственного интеллекта все же не будет.

Пока Ринкевич в Париже и премьер-министр Эвика Силиня в Объединенных Арабских Эмиратах рассказывали лидерам других стран об амбициях Латвии, Сейм пытался принять закон о центре искусственного интеллекта, и стало ясно, что рассмотрение затянется до марта.

"Мы приняли решение о срочности, но получили 47 предложений. Очень сложно", - сказал председатель комиссии по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.

Члены ответственной комиссии потратили много часов на обсуждение темы искусственного интеллекта, которая оказалась для них совершенно чуждой. Для доработки законопроекта потребуется еще несколько заседаний. "Я считаю, что [законопроект] можно было бы рассмотреть в обычном порядке, в трех чтениях, а не в спешке", - считает депутат Сейма Андрей Целяпитерс.

Депутат Эрвин Лабановскис думает так же: "Возможно, срочность была ошибочным решением. Можно было бы делать как обычно, но не затягивать".

(Lsm.lv)

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