В Латвии пройдут бесплатные мастер-классы по созданию документального кино для молодежи

Молодые люди смогут посетить мастер-классы в Риге, Юрмале, Цесисе и Лиепае. Все мастер-классы будут проводить режисеры и педагоги из удостоенного наград Нью-Йоркского молодежного медиацентра DCTV (Downtown Community Television Center) - Джонни Рамос (Johnny Ramos) un Джеси Перез Антигуа (Jesse Perez Antigua).

Мастер-классы рассчитаны на молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, независимо от предыдущего опыта, и предоставляют возможность освоить основы документального кинопроизводства, развить творческие навыки и получить знания от профессионалов – от програмного директора молодежной программ DCTV и кинематографиста и специалиста по медиаобразованию Джеси Перез Антигуа.

В ходе мастер-классов участники освоят практические навыки работы с операторским и звуковым оборудованием, разработки и монтажа сценариев, а также примут участие в дискуссиях по созданию контента, подходящего для молодёжной аудитории, посмотрят американские документальные фильмы о молодёжи и получат индивидуальные консультации по развитию своих проектов. Участие в мастер-классах бесплатное по предварительной регистрации. Пройти регистрацию.

“«Кинопроизводство должно быть доступно каждому, и я призываю молодых людей использовать силу СМИ, чтобы рассказывать свои истории и становиться активными членами общества,,” говорит Джонни Рамос, директор молодежных программ DCTV с более чем двадцатилетним опытом работы в сфере кинопроизводства и медиаобразования.

DCTV — один из ведущих центров медиаобразования в США. Выпускники его молодёжной программы регулярно добиваются успеха на международных фестивалях, включая «Sundance» и « Tribeca ». Его деятельность направлена на воспитание и поощрение подрастающего поколения к самовыражению.

Джесси Перес Антигуа — нью-йоркский педагог, кинорежиссер и общественный деятель, проработавшая на DCTV более десяти лет. Она руководит молодёжными кинопроектами, а работа её студентов «Наша камера, наши истории» («Our Camera, Our Stories») была номинирована на премию «Эмми» в Нью-Йорке. Джесси также была сопродюсером документального фильма HBO Max «COVID DIARIES». Она стремится освещать истории, о которых мало кто знает, и помогать рассказчикам сохранять свои истории.

«Мастер-классы — прекрасная возможность освоить основы документального сторителлинга у лучших специалистов США, которые благодаря программе Балтийско-американского партнёрства бесплатно поделятся своими знаниями с латвийской молодёжью. Это станет возможностью открыть новые горизонты в их развитии, творчестве и, возможно, карьере. В Латвии не хватает документальных историй, снятых от лица молодёжи, и я надеюсь, что сотрудничество с опытной Нью-Йоркской молодёжной киношколой станет основой для новых историй и совместных проектов в будущем. Поэтому я призываю молодёжь не раздумывать слишком долго и обязательно подавать заявки!» — призывает Илона Бичевска, кинопродюсер «Avantis» и руководитель молодёжного движения «Young Media Sharks».

Мастер-классы и мероприятия:

Рига:

25 un 26 августа в центре «Young Media House» (ул. Блауманя 38/40) пройдет мастер-класс по кино

3 сентября в 17.00–20.00 по адресу ул. Стабу 18C пройдет дискуссия " «Фактологический контент для молодежной аудитории» в сотрудничестве с «Baltic Sea Docs».

4 сентября в 18.00 в Латвийской Академии Художеств состоится показ американского молодежного документального фильма

5 сентября в 13.00–16.00 в центре «Young Media House» или удаленно будет возможность получить индивидуальные консультации по реализации идей документального кино

Цесис:

27-28 августа в 10.00–18.00 в « Доме Молодежи Цесиса » (ул. Ригас 23) пройдет мастер-класс по кино

Юрмала:

2 сентября в 17.00–18.00 в Центре молодежных инициатив Юрмалы (ул. Мазая Нометню 1 в Каугури) пройдет лекция «Как рассказать свою историю» об основах документального кино

2 сентября в 18.00–20.00 состоится вечер американского молодежного документального кино

Лиепая:

6-7 сентября в 10.00–18.00 в Лиепайском Доме Молодежи (ул. Кунгу 24) пройдет мастер-класс по кино

Для подачи заявки на мастер-классы, необходимо заполнить форму.