Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

В Латвии пройдут бесплатные мастер-классы по созданию документального кино для молодежи

Редакция PRESS 15 августа, 2025 14:19

Бизнес 0 комментариев

Для популяризации навыков документального кино и повышения медиаграмотности среди молодежи с 25 августа по 7 сентября в разных городах Латвии пройдут бесплатные мастер-классы по созданию документального кино “DOCU-EDU TOUR", сообщает портал balticevents.info.

Молодые люди смогут посетить мастер-классы в Риге, Юрмале, Цесисе и Лиепае. Все мастер-классы будут проводить режисеры и педагоги из удостоенного наград Нью-Йоркского молодежного медиацентра DCTV (Downtown Community Television Center) - Джонни Рамос (Johnny Ramos) un Джеси Перез Антигуа (Jesse Perez Antigua).

Мастер-классы рассчитаны на молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, независимо от предыдущего опыта, и предоставляют возможность освоить основы документального кинопроизводства, развить творческие навыки и получить знания от профессионалов – от програмного директора молодежной программ DCTV и кинематографиста и специалиста по медиаобразованию Джеси Перез Антигуа.

В ходе мастер-классов участники освоят практические навыки работы с операторским и звуковым оборудованием, разработки и монтажа сценариев, а также примут участие в дискуссиях по созданию контента, подходящего для молодёжной аудитории, посмотрят американские документальные фильмы о молодёжи и получат индивидуальные консультации по развитию своих проектов. Участие в мастер-классах бесплатное по предварительной регистрации. Пройти регистрацию.

“«Кинопроизводство должно быть доступно каждому, и я призываю молодых людей использовать силу СМИ, чтобы рассказывать свои истории и становиться активными членами общества,,” говорит Джонни Рамос, директор молодежных программ DCTV с более чем двадцатилетним опытом работы в сфере кинопроизводства и медиаобразования.

DCTV — один из ведущих центров медиаобразования в США. Выпускники его молодёжной программы регулярно добиваются успеха на международных фестивалях, включая «Sundance» и « Tribeca ». Его деятельность направлена на воспитание и поощрение подрастающего поколения к самовыражению.

Джесси Перес Антигуа — нью-йоркский педагог, кинорежиссер и общественный деятель, проработавшая на DCTV более десяти лет. Она руководит молодёжными кинопроектами, а работа её студентов «Наша камера, наши истории» («Our Camera, Our Stories») была номинирована на премию «Эмми» в Нью-Йорке. Джесси также была сопродюсером документального фильма HBO Max «COVID DIARIES». Она стремится освещать истории, о которых мало кто знает, и помогать рассказчикам сохранять свои истории.

«Мастер-классы — прекрасная возможность освоить основы документального сторителлинга у лучших специалистов США, которые благодаря программе Балтийско-американского партнёрства бесплатно поделятся своими знаниями с латвийской молодёжью. Это станет возможностью открыть новые горизонты в их развитии, творчестве и, возможно, карьере. В Латвии не хватает документальных историй, снятых от лица молодёжи, и я надеюсь, что сотрудничество с опытной Нью-Йоркской молодёжной киношколой станет основой для новых историй и совместных проектов в будущем. Поэтому я призываю молодёжь не раздумывать слишком долго и обязательно подавать заявки!» — призывает Илона Бичевска, кинопродюсер «Avantis» и руководитель молодёжного движения «Young Media Sharks».

Мастер-классы и мероприятия:

Рига:

25 un 26 августа в центре «Young Media House» (ул. Блауманя 38/40) пройдет мастер-класс по кино

3 сентября в 17.00–20.00 по адресу ул. Стабу 18C пройдет дискуссия " «Фактологический контент для молодежной аудитории» в сотрудничестве с «Baltic Sea Docs».

4 сентября в 18.00 в Латвийской Академии Художеств состоится показ американского молодежного документального фильма

5 сентября в 13.00–16.00 в центре «Young Media House» или удаленно будет возможность получить индивидуальные консультации по реализации идей документального кино

Цесис:

27-28 августа в 10.00–18.00 в « Доме Молодежи Цесиса » (ул. Ригас 23) пройдет мастер-класс по кино

Юрмала:

2 сентября в 17.00–18.00 в Центре молодежных инициатив Юрмалы (ул. Мазая Нометню 1 в Каугури) пройдет лекция «Как рассказать свою историю» об основах документального кино

2 сентября в 18.00–20.00 состоится вечер американского молодежного документального кино

Лиепая:

6-7 сентября в 10.00–18.00 в Лиепайском Доме Молодежи (ул. Кунгу 24) пройдет мастер-класс по кино

Для подачи заявки на мастер-классы, необходимо заполнить форму.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать