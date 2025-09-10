В Латвии почти не осталось академических изданий: Зандерс о кризисе в науке

"Вскоре в Латвийской академии художеств состоится защита теоретических исследований в рамках докторской программы, и меня заинтересовала работа Уны Пуполы «Что не так с этой женщиной? Агентность „костюма власти“ в формировании женской идентичности в контексте моды как коммуникации». Прочитал, рекомендую (доступно в формате PDF) — приятный сюрприз. Недавно меня также приятно удивила веб-страница исследований, проводимых сотрудниками Цесисского замка. Однако этот текст не о приятных сюрпризах, а о раздробленности текстов в области гуманитарных и социальных наук в Латвии.

Контекст этой статьи складывается из двух моментов. Во-первых, завершается процесс международной оценки латвийских научных учреждений, инициированный Министерством образования и науки. Я не претендую на способность объяснить, каковы будут последствия этой оценки, но понимаю, что это не формальность. Во-вторых, судя по записям в социальных сетях, у представителей гуманитарных и социальных наук есть что сказать о недавно опубликованной Советом по науке Латвии информации о том, какие проекты фундаментальных и прикладных исследований получили финансирование. Очевидно, что научные публикации и издания — лишь одна из частей этой темы, но они дополняют общую картину и влияют на решения.

Я не принадлежу к академическим кругам. Это означает, что мои высказывания могут быть ошибочными, так как я не знаю внутренней кухни. С другой стороны, именно поэтому нет смысла подозревать меня в скрытом лоббировании какой-либо группы или направления. Итак, что я вижу как читатель веб-версий академических изданий, посвященных гуманитарным и социальным наукам?

Как бы банально ни звучало утверждение о недостаточном финансировании, это не означает, что нехватка денег стимулирует объединение усилий. Насколько эта разделенность виновата в том, что объем публикаций, скажем так, не слишком велик? Например, история. У нас есть «Журнал Института истории Латвии», и хотя институт входит в систему Латвийского университета (ЛУ), у факультета истории и философии ЛУ есть свой журнал — «Журнал Латвийского университета. История». В этом году «Журнал Института истории Латвии» не выпустил ни одного нового номера. С 2022 по 2024 год выходило по два номера в год плюс два специальных выпуска. Факультет в этом году смог выпустить один номер. В прошлом и позапрошлом году было по два, возможно, в этом году появится еще один. Есть также «Латвийские архивы», издаваемые Национальным архивом Латвии. В последние годы — два номера в год, в этом году — ни одного. Итак, на данный момент в сегменте истории три разных журнала, которые вместе смогли выпустить один номер за год.

У факультета теологии ЛУ есть журнал «Ceļš», а у Института философии и социологии ЛУ — «Религиозно-философские статьи». Оба издаются с регулярностью один номер в год, и если институт в этом году один номер опубликовал, то факультет — нет (возможно, это связано с проблемами со здоровьем главного редактора). Есть и другие гуманитарные и социальные науки, которые не купаются в деньгах. Способствует ли это мышлению в духе «лучше меньше названий, но качественнее продукт»? Нет. Есть журнал Института литературы, фольклора и искусства ЛУ «Letonica», который до сих пор выходил с регулярностью четыре, а то и пять номеров в год, в прошлом году их число сократилось до трех, в этом году — ноль. Музей письменности и музыки выпускает ежегодный сборник «Akti. Fakti. Artefakti». Номер этого года еще ждем. Есть также ежегодные «Публикации Академии музыки» — номер 2025 года еще впереди. Ежегодный номер «Искусствоведение и теория» Института истории искусств Академии художеств также еще ждем. У Латвийской академии культуры есть «Krustpunkti» и «Culture Crossroads», Даугавпилсский университет шел своим путем, пока несколько лет назад не устал и не остановился, Университет Лиепаи также возделывал свой уголок почвы, пока не наступило время консолидации вузов…

В контексте упомянутой работы Пуполы стоит отметить и другие исследования, которые оседают в базах данных диссертаций, оставаясь неизвестными широкой публике. Я почти уверен, что что-то упустил, и это показательно. Фрагментированность такова, что человек, решивший по какой-то причине погрузиться в издания гуманитарных и социальных наук в Латвии, не может ограничиться чтением двух-трех журналов. Ему приходится пробираться через более чем десять названий, не зная, когда появится что-то новое. Качество текстов — это отдельный вопрос, который я воздержусь здесь оценивать, так как это было бы слишком смело.

Речь даже не о взаимоотношениях между исследователями и заинтересованными лицами в Латвии, поскольку ситуацию смягчает толерантность в духе «свои поймут». Важнее то, что публикации и издания оценивают также люди, не входящие в категорию «своих», и они не так толерантны. Один из ведущих экономистов Банка Латвии Олег Красноперов недавно дал критическую и технократически отстраненную оценку публикациям латвийских академических кругов (хотя речь идет не только о гуманитарных и социальных науках). Банк Латвии сумел создать впечатление, что к его словам стоит прислушиваться, поэтому такую критику нельзя игнорировать. Особенно в период, когда происходит сокращение государственных расходов.

Здесь возникает еще одна проблема. На прошлой неделе программа LTV «Культурный шок» обратила внимание на то, как культурные учреждения готовятся к режиму экономии. Проблема в том, что, например, Латвийская национальная библиотека (LNB), Латвийская национальная опера и балет или Латвийский национальный музей искусств (LNMM) могут, если можно так выразиться, опираться на свой публичный имидж и узнаваемость, чтобы потенциально смягчить влияние политических решений, но у исследовательских институтов в большинстве случаев такой возможности нет.

Проще говоря: если LNB или LNMM могут апеллировать к своему особому месту в культурной экосистеме Латвии, то что могут сказать многочисленные и малоизвестные широкой публике академические издания? Если учесть, насколько низкий уровень понимания и интереса к гуманитарным и социальным наукам у тех, кто принимает решения, все это может закончиться довольно трагичной ситуацией.

От исследователей требуются академические публикации, но сфера соответствующих изданий фактически находится в агонии. Таким образом, боль не столько за читателя, сколько за то, что ситуация угрожает исследовательскому процессу в целом.

Можно возразить, что ничто не мешает публиковаться в научных журналах других стран. Отчасти это уже происходит. Я вижу тексты латвийских исследователей, например, в «Acta Historica» Клайпедского университета и «Baltic Journal of Art History» Тартуского университета. Очень хорошо. Однако не будем забывать логику тех, кто принимает решения, согласно которой это еще один «аргумент» не финансировать отечественные издания. Ссылаясь на «интернационализацию науки» в аспекте публикаций, гиганты мысли в Латвии получают возможность направить деньги на очередные модные глупости.

Мне доводилось присутствовать на беседах издателей академических изданий и руководства вузов, где с хитринкой объясняют, что в случае книг и журналов есть множество разных «кармашков». Это все мило и выгодно тем, у кого есть полномочия манипулировать этими «кармашками», но, на мой взгляд, настал последний момент, чтобы их объединить. Традиции и то, что исследовательскому институту «полагается» иметь отдельное издание, не аргумент. У нас уже есть плохой пример — Латвийская академия наук, чей статус, по мнению некоторых, также требует собственного издания. Читая раздел гуманитарных и социальных наук в «Вестях ЛАН», я каждый год дважды прихожу к выводу, что не понимаю принципов отбора тем. Исследователям нужно понять, что никто не проведет такие реформы за них, но если ничего не изменится, то к 2027–2028 годам, когда экономический кризис усугубится, академические издания перестанут существовать", - отмечает Зандерс.