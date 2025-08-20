В Латвии объявлена охота на испанских слизней: их собирают ведрами и выпускают беговых уток

В Яунлайценес, Талси, Лимбажи и Саулкрастах зовут добровольцев. В Валмиере супруги Агнесе и Александр рассказывают, что только вдвоём собирают по тысяче слизней за вечер: «В прошлом году речь шла о десятках, но сейчас — сотни ежедневно».

Муниципалитеты ставят ловушки с гранулами и специальные контейнеры, куда горожане могут складывать собранных слизней в пакетах. Но не все ограничиваются химией. Всё большую популярность набирают индийские беговые утки — живой «спецназ» по борьбе с моллюсками. «У нас во дворе нет ни одного слизня. Утки съедают всех, а вдобавок дают полезные яйца», — говорит жительница Гулбене Анна Пилмане.

Идея мобильных утинных стад уже была опробована в Сигулде и показала результат. Однако есть и сложности: уткам нужно время, чтобы очистить территорию, а в городах их приходится защищать от лис.

В социальных сетях обсуждают десятки методов: от посыпания земли золой и яичной скорлупой до поливания солью и уксусом. Но жители всё чаще говорят о том, что проблему нужно решать на государственном уровне.

«Это не только забота владельцев частных садов. Испанский слизень угрожает и туризму: люди не захотят ночевать в палатках или гулять по тропам, если на каждом шагу — слизни», — предупреждает один из основателей движения «Против испанского слизня» Харалдс Екабсонс.

Экологи настаивают: вид должен быть официально внесён в список инвазивных, чтобы у муниципалитетов появились законные механизмы борьбы. Сейчас же всё держится на энтузиазме одних соседей, в то время как другие бездействуют.

Между тем слизни продолжают размножаться: каждая особь откладывает до 400 яиц за сезон, вплоть до сентября. И если этим летом «охота на слизней» стала модным занятием для добровольцев, то следующий год покажет — удалось ли хоть немного сдержать нашествие.