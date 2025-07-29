В Латвии нет системной поддержки несовершеннолетних беременных: Фонд Детской больницы

Как сообщила представитель фонда Линда Анна Далдере, эксперты подняли ряд проблем. Например, молодые женщины часто скрывают свою беременность, опасаясь осуждения и неприятия со стороны системы, а доступ к услугам значительно различается в разных самоуправлениях.

Многие девушки не обращаются к врачу или социальному работнику из-за незнания, стыда или недоступности, и зачастую даже профессионалы не знают, что делать, когда несовершеннолетняя девушка становится матерью, говорит социальный работник Ивета Дума, преподаватель Рижского университета имени Страдиньша.

Хотя в Латвии не существует специальной системы поддержки несовершеннолетних беременных, есть ряд общих услуг, которыми они могут пользоваться, но их доступность и качество сильно различаются в разных самоуправлениях. Как подчеркивают участники программы, это создает неравную ситуацию, когда поддержка зависит скорее от места жительства и заинтересованности специалистов, чем от последовательной национальной стратегии.

Как отмечает руководитель Фонда детской больницы Лиене Дамбиня, несколько лет назад, когда фонд начинал программу поддержки несовершеннолетних беременных, демографическая ситуация в Латвии еще не была такой критической, как сегодня, но уже тогда было ясно, что очень важно заботиться об обоих детях - и о молодой матери, и о будущем малыше.

По ее мнению, демографическая ситуация сделала этот вопрос еще более актуальным, поскольку около 200 детей в год остаются без государственной поддержки.

Фонд совместно с Латвийской ассоциацией акушерок и Фондом родильного дома реализует проект по защите интересов уязвимых групп общества - беременных несовершеннолетних. Проект финансирует Фонд общественной интеграции из средств ЕС.

В рамках проекта было подготовлено информационное руководство для молодых родителей и лиц, оказывающих поддержку, усовершенствована программа менторов, начато обучение специалистов и разработаны практические инструменты.

Проект рассчитан на период с 1 октября 2023 года по 1 октября этого года.

По словам Дамбини, проект высветил многие вещи, в которых нуждаются девушки и младенцы и которые можно сделать без дополнительного финансирования, через сотрудничество и доступ к информации.

Фонд Детской больницы также отмечает, что важно привлечь дополнительную поддержку со стороны государства, чтобы несовершеннолетние матери и их дети имели доступ к помощи, чтобы расти здоровыми и социально защищенными.

"Мы обратились в ответственные государственные учреждения и надеемся, что в следующем году государственное финансирование будет доступно для несовершеннолетних беременных и их детей", - говорит Дамбиня.