В Латвии нашли убежище почти 50 000 украинцев

В информационном отчете министерства «О текущей ситуации в оказании поддержки гражданским лицам Украины», который во вторник рассмотрело правительство, обобщены данные о поддержке, оказанной гражданским лицам Украины.

Среди граждан Украины, внесенных в реестр физических лиц и получивших статус временной защиты, 60% составляют женщины и 40% - мужчины.

В среднем около 500 украинских граждан ежемесячно проходят перерегистрацию.

В период с октября 2024-го по январь этого года внешнюю границу Латвии пересекли 6359 граждан Украины. Сообщается, что поток остается умеренным и стабильным, с тенденцией к снижению.

В 2024 году большинство, или 78%, въехали в Латвию через аэропорт.

Запланированное финансирование для Украины составляет в 2025 году 65 миллионов евро. Для сравнения: в прошлом году было чуть менее 53 миллионов евро, в 2023-м - 71 миллион евро, в 2022-м - 78,5 миллиона евро.

По состоянию на январь этого года 9338 украинских граждан состоят в трудовых отношениях. Наиболее распространенными профессиями являются уборщица, подсобный работник, продавец, повар и работник цеха.

Относительно большое количество украинских граждан также занято в Латвии в сфере здравоохранения.

По состоянию на 6 января в Государственном агентстве занятости было зарегистрировано 31 677 украинцев. 10 297 украинцев получили статус безработного.