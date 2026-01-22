Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В квартире всего плюс 15: как пенсионера из Ильгюциемса гоняли по кругу

Редакция PRESS 22 января, 2026 09:21

0 комментариев

Житель Риги Андрис, проживший более 60 лет в Ильгюциемсе на улице Вайделотес, этой зимой оказался буквально замёрзающим в собственной квартире. Мороз за окном — полбеды, но когда в доме пенсионера температура едва дотягивает до 15 градусов, это уже не просто дискомфорт, а реальная угроза здоровью. О проблеме рассказала передача Bez Tabu (TV3).

По словам Андриса, несколько дней подряд в его квартире царил настоящий холод. Отчаявшись, мужчина обратился в управляющую компанию — и тут началось самое возмутительное. Вместо помощи ему посоветовали звонить… в аварийную службу. Там, в свою очередь, заявили, что заниматься этим должен управляющий. Классический замкнутый круг, в котором пожилой человек остался один на один с холодом.

Лишь после того как Андрис пригрозил обратиться в Bez Tabu, ситуация внезапно «разморозилась»: поздно вечером к нему приехал мастер и устранил неисправность. Однако у пенсионера остался главный вопрос — что делать в следующий раз? Снова мёрзнуть и обивать пороги?

Эксперт по управлению недвижимостью Витольд Пейпиньш подтверждает: Андрис всё сделал правильно, начав именно с управляющей компании.

Журналисты Bez Tabu связались с обслуживающей дом компанией DVD Apsaimniekošana, но там отказались выходить на камеру, сославшись на «занятость решением проблемы». Вместо этого было прислано объёмное письменное объяснение.

В нём утверждается, что неисправность носила локальный характер, радиаторы в квартире изношены, забиты и давно отслужили свой срок, а потому требуют замены. При этом специалист аварийной службы якобы отрегулировал циркуляцию теплоносителя, и уже на следующий день температура повысилась. Сам Андрис подтвердил, что стало теплее.

Управляющая компания подчёркивает: других жалоб от жильцов не поступало, значит, проблема была исключительно «частной». Также там отметили, что пенсионер не подавал официального запроса на замену радиаторов.

Кроме того, DVD Apsaimniekošana напомнила, что вся контактная информация размещена на стендах и в счетах, а в выходные и ночное время жильцы обязаны обращаться напрямую в аварийную службу.

...И, как показывает, практика, обращение в прессу помогает решать проблемы...

В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

Новости Латвии 11:30

0 комментариев

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

Читать
Загрузка

Из-за скандала на парковке: 18 лет тюрьмы грозит убийце бизнесмена и политика Любки

Важно 11:28

0 комментариев

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

Читать

«Мы же хорошие»: разрешит ли Латвия гражданам РФ бизнес с недвижимостью?

Важно 11:14

0 комментариев

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Читать

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Всюду жизнь 11:07

0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Читать

Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

История и культура 10:57

0 комментариев

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Читать

Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Важно 10:51

0 комментариев

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Читать

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Всюду жизнь 10:42

0 комментариев

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

Читать