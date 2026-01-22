В квартире всего плюс 15: как пенсионера из Ильгюциемса гоняли по кругу

По словам Андриса, несколько дней подряд в его квартире царил настоящий холод. Отчаявшись, мужчина обратился в управляющую компанию — и тут началось самое возмутительное. Вместо помощи ему посоветовали звонить… в аварийную службу. Там, в свою очередь, заявили, что заниматься этим должен управляющий. Классический замкнутый круг, в котором пожилой человек остался один на один с холодом.

Лишь после того как Андрис пригрозил обратиться в Bez Tabu, ситуация внезапно «разморозилась»: поздно вечером к нему приехал мастер и устранил неисправность. Однако у пенсионера остался главный вопрос — что делать в следующий раз? Снова мёрзнуть и обивать пороги?

Эксперт по управлению недвижимостью Витольд Пейпиньш подтверждает: Андрис всё сделал правильно, начав именно с управляющей компании.

Журналисты Bez Tabu связались с обслуживающей дом компанией DVD Apsaimniekošana, но там отказались выходить на камеру, сославшись на «занятость решением проблемы». Вместо этого было прислано объёмное письменное объяснение.

В нём утверждается, что неисправность носила локальный характер, радиаторы в квартире изношены, забиты и давно отслужили свой срок, а потому требуют замены. При этом специалист аварийной службы якобы отрегулировал циркуляцию теплоносителя, и уже на следующий день температура повысилась. Сам Андрис подтвердил, что стало теплее.

Управляющая компания подчёркивает: других жалоб от жильцов не поступало, значит, проблема была исключительно «частной». Также там отметили, что пенсионер не подавал официального запроса на замену радиаторов.

Кроме того, DVD Apsaimniekošana напомнила, что вся контактная информация размещена на стендах и в счетах, а в выходные и ночное время жильцы обязаны обращаться напрямую в аварийную службу.

...И, как показывает, практика, обращение в прессу помогает решать проблемы...