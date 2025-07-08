В июне в Латвии потребительские цены продолжили расти: цифры

В то же время средний 12-месячный уровень потребительских цен увеличился в июне по сравнению с предыдущими 12 месяцами на 2,7%.

По сравнению с маем 2025 года наибольшее влияние на изменение общего уровня цен в июне оказали цены товаров и услуг, связанных с транспортом (+0,2 процентного пункта), отдыхом и культурой (+0,1 процентного пункта), услуг ресторанов и гостиниц (+0,1 процентного пункта), продуктов питания и безалкогольных напитков (-0,1 процентного пункта), одежды и обуви (-0,1 процентного пункта), товаров и услуг, связанных с жильем (-0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,5%.

Наибольшее влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе оказали цены на свежие овощи (-6,4%). Под влиянием акций снизились цены на хлеб (-2%), молочные продукты (-2,2%), масло (-3,3%), прохладительные напитки (-4,3%), сыр и творог (-0,6%), мороженое (-1,8%), молоко (-0,9%), свежие фрукты (-1,2%).

В то же время подорожали свинина (+2,1%) и мясо птицы (+1,4%). В связи с завершением акций повысились цены на кондитерские изделия (+1,1%), шоколад (+1,9%), свежую и охлажденную рыбу (+4,4%), фруктовые и овощные соки (+2,3%), кофе (+0,7%) и картофель (+3%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 1%. Средний уровень цен на обувь снизился на 3,5%, на одежду - на 0,3%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц уменьшился на 0,3%. В наибольшей степени в этой группе снизились цены электроэнергии (-1,3%), теплоэнергии (-0,7%) и твердого топлива (-1,4%). В то же время подорожали услуги по обслуживанию и ремонту жилья (+2,7%) и аренда (+1,7%).

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц выросли на 1,9%, что в основном связано с ростом цен на топливо на 2,5%, в том числе дизельное топливо подорожало на 2,8%, бензин - на 2,5%, а цена автогаза снизилась на 0,3%. Подорожали также авиаперевозки и пассажирские автоперевозки.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц выросли на 1%, в основном за счет подорожания комплексных туристических услуг. Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за месяц вырос на 1,5%, в том числе услуги гостиниц подорожали на 6,6%. Также выросли цены на услуги ресторанов и кафе (+0,6%), услуги быстрого питания (+1,6%) и столовых (+0,8%).

В остальных группах товаров и услуг наиболее значительный рост цен был отмечен на телекоммуникационные и стоматологические услуги. В то же время снизились цены на вино, крепкие алкогольные напитки, мобильные телефоны и мебель для дома.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,7 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,6 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,3 процентного пункта), услуги здравоохранения (+0,3 процентного пункта), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-0,2 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 6,3%. Наибольшее влияние на рост цен в этой группе оказал цены на кофе (+32,1%). Также подорожали мясо птицы (+19%), шоколад (+32,3%), яйца (+20,4%), молочные продукты (+9,3%) и масло (+21%). Выросли цены на свежие фрукты (+7%), кондитерские изделия (+5,5%), сыр и творог (+4,6%), сушеное, соленое и копченое мясо (+2,3%), растительное масло (+14%), молоко (+4,4%), говядину (+22%), йогурт (+6,8%), фруктовые и овощные соки (+8,1%) и мороженое (+8,2%). В то же время подешевели картофель (-15%), свежие овощи (-4,8%), сахар (-19,9%), мука и другие продукты помола зерна (-3,1%), свежая и охлажденная рыба (-5,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 6,5% - цены табачных изделий увеличились в среднем на 10,6%, а алкогольные напитки подорожали на 4,4%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, вырос за год на 3,3%. В наибольшей степени выросли цены на электроэнергию (+6,8%), услуги по управлению жилыми домами (+8%), природный газ (+10,9%), услуги по обслуживанию и ремонту жилья (+11,6%), вывоз мусора (+11%), аренду (+5,8%), услуги канализации (+3,3%) и водоснабжение (+2,2%). В то же время подешевели теплоэнергия (-3,7%) и твердое топливо (-2,3%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,9%. Подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологов, лабораторий и рентгенологических центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 1,3%, что было обусловлено снижением цен на топливо на 3,7%. Дизельное топливо подешевело на 5,4%, бензин - на 6,1%, тогда как автогаз подорожал на 27,8%.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год выросли на 4,6%, услуги ресторанов и гостиниц - на 4,7%.

В группе различных товаров и услуг цены за год повысились на 4%, в основном за счет удорожания средств личной гигиены и косметики и повышения платы за проживание в пансионатах для пожилых людей. Также подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты, оформление удостоверений личности и услуги по уходу за детьми. Снизились цены на страхование автотранспорта. В остальных группах наибольший рост цен за год зарегистрирован на телекоммуникационные услуги, одежду, дошкольное образование, средства для уборки и ухода за жильем.