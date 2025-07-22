В Италии после протестов отменили выступление Валерия Гергиева

Как сообщает газета Corriere della Sera, организатор фестиваля Un'Estate da RE, дирекция Королевского дворца в Казерте на юге Италии, не стала объяснять причины своего решения отменить выступление Гергиева.

При этом сам Гергиев в понедельник сказал российскому агентству ТАСС, что у него нет информации об отмене его концерта.

Фестиваль проходит с 19 до 31 июля, концерт с участием Валерия Гергиева планировался на 27 июля.

Ранее приглашение Гергиева в Италию раскритиковали политики, общественные деятели и блогеры из разных стран, в первую очередь из Украины, а также часть российских политэмигрантов.

К протестующим присоединилась, например, и вице-председательница Европарламента, итальянка Пина Пичерно. Она назвала знаменитого дирижера «культурным рупором Путина и его преступлений».

До начала полномасштабной войны России против Украины всемирно известный дирижер Гергиев, несмотря на свою близость к Путину, регулярно выступал на сценах Италии и других стран Европы.

Его долгая и блестящая карьера включает в себя руководство Лондонским симфоническим оркестром и Мюнхенской филармонией.

Но 24 февраля 2022 года приглашения в Европу прекратились.

За несколько часов до того, как по Украине были запущены первые российские ракеты, Гергиев выступал на сцене миланского оперного театра «Ла Скала». Мэр города призвал его высказаться против войны, но Гергиев предпочел промолчать.

Его немедленно исключили из программы.

Менеджер Гергиева, хотя и назвал его «величайшим дирижером современности», прекратил сотрудничество с артистом. Гергиева уволили с поста главного дирижера в Мюнхене и исключили из концертных программ по всему континенту.

Поэтому попытка организаторов итальянского фестиваля пробить брешь в этой стене запретов вызвала резкую реакцию со стороны тех, кто увидел в этом намерение снова «нормализовать» контакты с российскими сторонниками Путина и войны.

«Речь не о цензуре. Гергиев — часть целенаправленной стратегии Кремля. Он один из их культурных посланников, призванных смягчить западное общественное мнение. Это часть их войны», — сказала Би-би-си Пина Пичерно.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с самого начала решительно и последовательно критиковала Владимира Путина. Но ее министерство культуры — один из спонсоров фестиваля Un'Estate da RE, пригласившего Гергиева.

Высокопоставленный депутат из партии Мелони «Братья Италии» Альфредо Антониоцци охарактеризовал Гергиева как «просто великого артиста».

«Если россияне должны платить за ошибки своего президента, то мы совершаем своего рода культурный геноцид», — заявил он.

Еще неделю назад Винченцо Де Лука, глава региона Кампанья, где расположена Казерта, заверял, что концерт Гергиева на фестивале Un'Estate da RE состоится, несмотря на протесты.

«Культура… не должна подвергаться влиянию политики и политической логики, — сказал Де Лука. — Мы не требуем от этих людей отвечать за выбор, сделанный политиками».

Гергиев участвовал в кампании за переизбрание Путина, поддержал аннексию Крыма Россией в 2014 году. Ему было поручено управление Большим театром в Москве в дополнение к Мариинскому театру, где он сменил директора, подписавшего открытое письмо против войны, которую ведет Россия.

В июне Канада официально запретила Гергиеву въезд в страну и объявила о замораживании любых его активов.

Европейский союз уклонился от введения официальных санкций против дирижера, который избегал открыто поддерживать войну.

В то же время, как напомнила пресс-секретарь Европейской комиссии Ева Хрнчирова, комиссия призвала европейские сцены не предоставлять свою площадку артистам, поддерживающим российскую агрессию против Украины.

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