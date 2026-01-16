В Иране собирают мешки с телами: счет идет на тысячи

Многие иранцы в изгнании рассчитывали, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание и окажет поддержку. Однако, кроме новых санкций, реальных шагов пока не последовало. На фоне жестких репрессий протестная активность в стране идет на спад. Об этом агентству Reuters сообщила иранско-курдская правозащитная группа Hengaw, базирующаяся в Норвегии.

На заседании Совет Безопасности ООН в четверг иранская диссидентка Масих Алинеджад обвинила ООН и Совет Безопасности в отсутствии срочной реакции на происходящее в Иране. По ее словам, Исламская Республика ведет себя как «Исламское государство» и заслуживает такого же отношения. Алинеджад заявила, что больше не хочет слышать «пустые слова и пустые осуждения».

Эксперты по Ирану, однако, сомневаются, что возможное вмешательство США способно изменить ситуацию. «Я сомневаюсь, что вмешательство принесло бы пользу людям в Иране. Сейчас складывается впечатление, что режим снова взял улицы под контроль», — сказала исследовательница Ирана Диба Мирзаи телеканалу NDR.