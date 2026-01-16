Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Иране собирают мешки с телами: счет идет на тысячи

Редакция PRESS 16 января, 2026 16:45

Боец иранского Корпуса стражей Исламской революции.

В иранских городских больницах собирают мешки с трупами. Перед клиникой города Кахризак, по данным Amnesty International, оборудован временный морг. Семьи ищут там пропавших родственников в черных мешках. Как сообщает Bild, число убитых приспешниками режима мулл остается неизвестным: немецкие эксперты допускают, что речь может идти о до 10 000 погибших, тогда как подтверждены данные примерно о 2 500 жертвах.

Многие иранцы в изгнании рассчитывали, что президент США Дональд Трамп выполнит обещание и окажет поддержку. Однако, кроме новых санкций, реальных шагов пока не последовало. На фоне жестких репрессий протестная активность в стране идет на спад. Об этом агентству Reuters сообщила иранско-курдская правозащитная группа Hengaw, базирующаяся в Норвегии.

На заседании Совет Безопасности ООН в четверг иранская диссидентка Масих Алинеджад обвинила ООН и Совет Безопасности в отсутствии срочной реакции на происходящее в Иране. По ее словам, Исламская Республика ведет себя как «Исламское государство» и заслуживает такого же отношения. Алинеджад заявила, что больше не хочет слышать «пустые слова и пустые осуждения».

Эксперты по Ирану, однако, сомневаются, что возможное вмешательство США способно изменить ситуацию. «Я сомневаюсь, что вмешательство принесло бы пользу людям в Иране. Сейчас складывается впечатление, что режим снова взял улицы под контроль», — сказала исследовательница Ирана Диба Мирзаи телеканалу NDR.

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Мир 20:50

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Новости Латвии 20:15

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути!

Всюду жизнь 19:47

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит?

Животные 19:25

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу

Важно 18:54

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку

Важно 18:39

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста

Важно 18:34

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

