Иранские власти обвинили подсудимых в причастности к убийству в январе четырёх ополченцев «Басидж» и сотрудников спецподразделений, а также в поджогах и вандализме.

Казни произошли после нескольких часов растущего беспокойства в социальных сетях в связи с сообщениями о том, что на площади установлен эшафот. В видеороликах в интернете, видно, как возводилась конструкция, район плотно окружили силы безопасности. Эти сообщения не удалось подтвердить из независимых источников.



При подавлении массовых протестов в январе иранскими властями были убиты тысячи людей, сотни протестующих — арестованы. Президент США Дональд Трамп призывал Тегеран не казнить их. После начала кампании США и Израиля, как сообщается, в Иране ускорили вынесение и исполнение приговоров.