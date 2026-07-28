Оба входили в список 12-ти приговоренных к смертной казни после жестоко подавленных протестов в начале года. Выступления начались из-за экономических трудностей, но очень быстро перешли в политическую плоскость.
Иранские власти обвинили подсудимых в причастности к убийству в январе четырёх ополченцев «Басидж» и сотрудников спецподразделений, а также в поджогах и вандализме.
Казни произошли после нескольких часов растущего беспокойства в социальных сетях в связи с сообщениями о том, что на площади установлен эшафот. В видеороликах в интернете, видно, как возводилась конструкция, район плотно окружили силы безопасности. Эти сообщения не удалось подтвердить из независимых источников.
При подавлении массовых протестов в январе иранскими властями были убиты тысячи людей, сотни протестующих — арестованы. Президент США Дональд Трамп призывал Тегеран не казнить их. После начала кампании США и Израиля, как сообщается, в Иране ускорили вынесение и исполнение приговоров.
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