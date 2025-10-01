«В гостях у сказки»: две премьеры в октябре — на русском

Детям и их родителям уже полюбились добрые, яркие театральные постановки: «Красная шапочка», «Теремок», «Сказка о глупом мышонке». Куклы великолепные, авторские, актеры — профессиональные, декорации —превосходные, а репертуар постоянно расширяется.

В октябре кукольный театр «В гостях у сказки» подарит маленьким зрителям сразу две премьеры. 12 октября состоится интерактивный спектакль «Осень. Увлекательная экспедиция для самых юных натуралистов». Это первый спектакль из цикла «Времена года», в котором малыши от 1, 5 до 3-х лет отправятся вместе с героями, обитателями леса, открывать для себя новые осенние краски.

25 октября детей ждет сказка «По щучьему велению». На сцене происходят настоящее волшебство! Перед началом каждого спектакля дети могут заняться творчеством -- собирать мозаики, раскрашивать картинки, строить теремки из кубиков. В зале всего 50 мест. Цены – демократичные.

На фото – царевна Несмеяна из спектакля «По щучьему велению».