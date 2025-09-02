Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

В головах остается колхоз: почему в Латвии нет демократии

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 18:22

Мнения 0 комментариев

Политик Гунтарс Витолс (TAUTA. ZEME. VALSTISKUMS) на страницах pietiek.com пишет, что часть латвийского общества якобы поддерживает капитализм, но многие из них просто лгут (в первую очередь самим себе) и являются идейными коммунистами.

"Если спросить людей, кем они себя считают, основываясь на НАЗВАНИЯХ моделей, то 51% назовут себя — «социалистами», 38% — либералами, и 27% — консерваторами. Эти цифры не суммируются до 100%, потому что есть пересечения. Выйдя из советского колхоза, мы немного перешиваем шубу на более модную — от социализма к социал-демократии, но в головах колхоз остаётся. Мы же не проходили курсы переквалификации и промывку мозгов. Декоммунизация не произошла ни в головах, ни юридически (люстрация).

В головах — полный бардак… В реальности, если спрашивать не о названиях, а о реальном подходе к решению вопросов, картина становится яснее. Более половины — социалисты, треть — консерваторы, а либералов, выступающих за свободу личности, всего 6% (тех, кто остался - 38%). Поэтому, когда я рассказываю о харизматичном президенте Аргентины Милей, многим это нравится, цепляет. Но когда я говорю о реальном либеральном подходе в маленьком государстве, с минимальными ограничениями и свободными людьми, у многих сразу начинается тошнота. Нужен Ordnung (с нем. - порядок, - прим. press.lv), а Витолс подозрителен.

Поэтому у нас есть очень продуктивное и заслуженно признанное избирателями «Новое Единство» с его сателлитами, чей представитель Юдинс постоянно криминализирует всё подряд с целью ликвидировать административный кодекс и сажать всех в тюрьму. Пожалуй, было бы полезно восстановить и смертную казнь. Меньше людей — меньше преступлений.

По той же причине бюрократия постоянно растёт, контроль требует ресурсов — это нравится и коммунистам, и консерваторам — Ordnung! Не зря в России тётушки до сих пор ставят иконки Сталину. У нас это не так характерно по понятным причинам, но желание всё криминализировать — прямо из той же книги.

Только без усача. Вполне солидный господин Юдинс, на мой взгляд, не стремится висеть на стене в каждом доме. Солидный господин, честно стоящий на страже интересов избирателей.

Коммунисты, они же социалисты (51%), считают, что государство ДОЛЖНО ГАРАНТИРОВАТЬ всем без исключения достойный уровень жизни и перераспределять богатство. Чистые «комуняки», таких больше половины. Государство должно гарантировать уровень, а твоя обязанность и ответственность — догрызть пачку чипсов. Поскольку «достойный» — понятие относительное, совершенство никогда не заканчивается, поэтому мы занимаем до ушей, и скоро наступит финансовая несостоятельность государства.

Чего вы ожидали? Если в стране больше половины избирателей — коммунисты, коммунизм — неизбежный результат демократии.

Треть, консерваторы, заинтересованы в Ordnung. Если ребёнок уронит мороженое на улице и оставит пятно, маме — штраф, ребёнку — колония. Конечно, я утрирую, но не сильно", - пишет Витолс и предлагает вычеркнуть из Сатверсме слово «свободный».

"Латвийская Социалистическая Тоталитарная Республика, или ЛСТР. Можно не использовать термин «коммунистическая» в официальной терминологии, заменив его на «тоталитарная», но в разговорной речи смело самоидентифицируемся так. Не бойтесь выйти из шкафа! Вас много, и вы могучи! Одним — перераспределение, другим — усатый Ordnung, вместе вы — более 80% нашего общества. Светлое будущее колхозу, товарищи!", - иронизирует политик.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать