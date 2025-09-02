В головах остается колхоз: почему в Латвии нет демократии

"Если спросить людей, кем они себя считают, основываясь на НАЗВАНИЯХ моделей, то 51% назовут себя — «социалистами», 38% — либералами, и 27% — консерваторами. Эти цифры не суммируются до 100%, потому что есть пересечения. Выйдя из советского колхоза, мы немного перешиваем шубу на более модную — от социализма к социал-демократии, но в головах колхоз остаётся. Мы же не проходили курсы переквалификации и промывку мозгов. Декоммунизация не произошла ни в головах, ни юридически (люстрация).

В головах — полный бардак… В реальности, если спрашивать не о названиях, а о реальном подходе к решению вопросов, картина становится яснее. Более половины — социалисты, треть — консерваторы, а либералов, выступающих за свободу личности, всего 6% (тех, кто остался - 38%). Поэтому, когда я рассказываю о харизматичном президенте Аргентины Милей, многим это нравится, цепляет. Но когда я говорю о реальном либеральном подходе в маленьком государстве, с минимальными ограничениями и свободными людьми, у многих сразу начинается тошнота. Нужен Ordnung (с нем. - порядок, - прим. press.lv), а Витолс подозрителен.

Поэтому у нас есть очень продуктивное и заслуженно признанное избирателями «Новое Единство» с его сателлитами, чей представитель Юдинс постоянно криминализирует всё подряд с целью ликвидировать административный кодекс и сажать всех в тюрьму. Пожалуй, было бы полезно восстановить и смертную казнь. Меньше людей — меньше преступлений.

По той же причине бюрократия постоянно растёт, контроль требует ресурсов — это нравится и коммунистам, и консерваторам — Ordnung! Не зря в России тётушки до сих пор ставят иконки Сталину. У нас это не так характерно по понятным причинам, но желание всё криминализировать — прямо из той же книги.

Только без усача. Вполне солидный господин Юдинс, на мой взгляд, не стремится висеть на стене в каждом доме. Солидный господин, честно стоящий на страже интересов избирателей.

Коммунисты, они же социалисты (51%), считают, что государство ДОЛЖНО ГАРАНТИРОВАТЬ всем без исключения достойный уровень жизни и перераспределять богатство. Чистые «комуняки», таких больше половины. Государство должно гарантировать уровень, а твоя обязанность и ответственность — догрызть пачку чипсов. Поскольку «достойный» — понятие относительное, совершенство никогда не заканчивается, поэтому мы занимаем до ушей, и скоро наступит финансовая несостоятельность государства.

Чего вы ожидали? Если в стране больше половины избирателей — коммунисты, коммунизм — неизбежный результат демократии.

Треть, консерваторы, заинтересованы в Ordnung. Если ребёнок уронит мороженое на улице и оставит пятно, маме — штраф, ребёнку — колония. Конечно, я утрирую, но не сильно", - пишет Витолс и предлагает вычеркнуть из Сатверсме слово «свободный».

"Латвийская Социалистическая Тоталитарная Республика, или ЛСТР. Можно не использовать термин «коммунистическая» в официальной терминологии, заменив его на «тоталитарная», но в разговорной речи смело самоидентифицируемся так. Не бойтесь выйти из шкафа! Вас много, и вы могучи! Одним — перераспределение, другим — усатый Ordnung, вместе вы — более 80% нашего общества. Светлое будущее колхозу, товарищи!", - иронизирует политик.