В Германии автомобиль врезался в толпу пешеходов

Mannheim Blanken eben gerade pic.twitter.com/4DbT9o0vHS — Manuel Weimann (@WeimannManuel07) March 3, 2025

Точной информации о возможном преступнике и его мотивах пока нет. Правоохранители призвали жителей Мангейма избегать центра города, где прямо сейчас проходит полицейская операция.

В Мангейме автомобиль въехал в толпу людей в так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag - последний понедельник перед началом предпасхального поста), сообщает в понедельник, 3 марта, агентство dpa со ссылкой на очевидцев. Журналисты заметили на месте происшествия как минимум одно тело, накрытое брезентом.

В эфире телеканала ntv представитель полиции заявил, что пока "не может подтвердить", что в результате происшестивя есть погибшие. Между тем агентство Reuters передает, также со ссылкой на очевидцев, что на земле лежат несколько человек, а двух пострадавших, очевидно, реанимируют.

Указывается, что полиция проводит масштабную операцию в центре города. По данным полиции, инцидент случился на центральной площади города, где проходило карнавальное шествие. Полиция призывает граждан избегать центра Мангейма и оставаться в своих домах. Ситуация оценивается полицией как "несущая угрозу жизни".

Пресс-секретарь полиции сообщил, что "расследование идет ускоренными темпами". Однако какие-либо данные относительно возможного преступника к моменту публикации не сообщались.

По данным Stern, полиция уже арестовала подозреваемого. Он был вооружен. Очевидцы сообщают, что пострадали как минимум шесть человек.