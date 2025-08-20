В филиале индийского IT гиганта нарушали права латвийских работников, обнаружила Государственная трудовая инспекция

Филиал Tech Mahindra в Риге был зарегистрирован в апреле 2024 года и быстро расширялся, заявив о планах создать около 500 рабочих мест в бизнес-процессинг центре. Однако уже на старте деятельности компания столкнулась с претензиями со стороны надзорных органов.

Проверка осложнилась тем, что часть необходимых документов находилась в офисе компании в Индии. Несмотря на это, инспекция зафиксировала нарушения, в первую очередь связанные с вопросами зарплаты и рабочей среды. VDI отметила, что для окончательной оценки ситуации требуется больше доказательств, однако уже выявленные факты указывают на необходимость корректировки процессов в компании.

Tech Mahindra в Латвии позиционирует себя как стратегический центр для освоения европейских рынков, предлагая услуги в области 5G, метавселенной, блокчейна, квантовых вычислений, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Центр в Риге стал одним из крупнейших офисных проектов в Балтийском регионе. Несмотря на заявленные инвестиции и поступления в бюджет, нарушения, обнаруженные VDI, подчеркивают необходимость большего внимания к соблюдению прав работников.