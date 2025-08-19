В Европе маячит своя Rail Baltica — «Железный Рейн»

Эта линия ещё в XIX веке соединила порт Антверпена с промышленным Руром и была стратегически важной во время Второй мировой войны. После 1990-х дорога пришла в упадок, но сейчас её возрождение вновь обсуждают Бельгия, Нидерланды и Германия.

Сейчас интерес к проекту подогревает необходимость усилить военную мобильность Европы на фоне угроз со стороны России и перегрузки других железнодорожных маршрутов. Брюссель рассчитывает, что этот фактор позволит сдвинуть вопрос с мёртвой точки.

Главные сомнения исходят из Нидерландов: их участок трассы короткий, а параллельная Betuweroute уже связывает Роттердам с Германией. Кроме того, старый маршрут Iron Rhine проходит через природный парк De Meinweg, что вызывает экологические споры. В качестве компромисса обсуждается обходной вариант — линия 3RX.

Дополнительным стимулом для скептиков может стать финансирование. В проекте следующего бюджета ЕС на военную мобильность планируется выделить до 17 миллиардов евро, и это может убедить Амстердам поддержать проект.

Юридическая основа у Бельгии тоже есть: международный арбитраж ещё в 2000-х признал её право на восстановление линии, хотя экологические расходы страна должна взять на себя. Германия же в целом не возражает, но напоминает о сложной инженерии в районе Ахена и о том, как уязвима инфраструктура после коллапса тоннеля в Растатте в 2017 году.

Сегодня «Железный Рейн» остаётся предметом дискуссий, но военный фактор и новые деньги ЕС впервые за многие годы делают его не только предметом исторической ностальгии, но и реальным проектом, который может оказаться на столе европейских строителей.