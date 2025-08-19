Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Европе маячит своя Rail Baltica — «Железный Рейн»

Редакция PRESS 19 августа, 2025 08:33

Бизнес 0 комментариев

На фоне споров о будущем Rail Baltica в Балтии на западном фланге ЕС оживает свой железнодорожный проект — Iron Rhine, пишет Politico.

Эта линия ещё в XIX веке соединила порт Антверпена с промышленным Руром и была стратегически важной во время Второй мировой войны. После 1990-х дорога пришла в упадок, но сейчас её возрождение вновь обсуждают Бельгия, Нидерланды и Германия.

Сейчас интерес к проекту подогревает необходимость усилить военную мобильность Европы на фоне угроз со стороны России и перегрузки других железнодорожных маршрутов. Брюссель рассчитывает, что этот фактор позволит сдвинуть вопрос с мёртвой точки.

Главные сомнения исходят из Нидерландов: их участок трассы короткий, а параллельная Betuweroute уже связывает Роттердам с Германией. Кроме того, старый маршрут Iron Rhine проходит через природный парк De Meinweg, что вызывает экологические споры. В качестве компромисса обсуждается обходной вариант — линия 3RX.

Дополнительным стимулом для скептиков может стать финансирование. В проекте следующего бюджета ЕС на военную мобильность планируется выделить до 17 миллиардов евро, и это может убедить Амстердам поддержать проект.

Юридическая основа у Бельгии тоже есть: международный арбитраж ещё в 2000-х признал её право на восстановление линии, хотя экологические расходы страна должна взять на себя. Германия же в целом не возражает, но напоминает о сложной инженерии в районе Ахена и о том, как уязвима инфраструктура после коллапса тоннеля в Растатте в 2017 году.

Сегодня «Железный Рейн» остаётся предметом дискуссий, но военный фактор и новые деньги ЕС впервые за многие годы делают его не только предметом исторической ностальгии, но и реальным проектом, который может оказаться на столе европейских строителей.

Комментарии (0)
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать