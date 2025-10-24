Спим на час больше: в это воскресенье Латвия переходит на зимнее время

В Европейском союзе (ЕС) переход на летнее время регулируется Директивой Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года. Директива определяет начало и конец летнего времени единообразно для всех стран-членов ЕС.

Как отмечают в Минэкономики, хотя на уровне ЕС обсуждался вопрос об отмене перевода времени, единогласного решения принято не было, поскольку многие государства считают, что для отмены перевода необходима полная оценка воздействия на затраты и других аспектов.

Переход на летнее время произойдет 29 марта 2026 года в три часа, при этом часы нужно будет перевести на один час вперед.

Впервые летнее время было введено в Латвии в 1981 году.

