В эти выходные в Юрмале отметят праздник Каугури

25 августа, 2025

В субботу, 30 августа, в Юрмале по всей улице Таллинас пройдёт Праздник Каугури, сообщили в Юрмальской городской думе.

На перекрёстке улиц Таллинас и Рупниецибас, на «Сцене чудес», в 13:30, 15:00 и 16:30 пройдут показательные выступления акробатов. Там же, в 14:00 и 16:00, пройдут выступления циркового артиста и мима «Человек-шар».

Тем временем, с 13:00 до 17:00, в Экспериментальной студии Рижского технического университета на улице Таллинас посетители смогут познакомиться с химией и поучаствовать в экспериментах. Дети смогут создавать пузыри на «Острове пузырей» и делать селфи на «Тропе кривых зеркал».

В это же время в творческой мастерской вместе с художниками можно будет изготовить красочные ветряные мельницы, а в мастерской «Kauguru cilts» можно будет изготовить украшение для лица. Юрмальская спортивная школа также приглашает вас подвигаться на площадке для различных спортивных занятий. А в 13:00, 14:30 и 16:00 дети будут танцевать с Тутасом Лапсом и Фенеком.

Кроме того, в 13:30 и 16:20 ожидается интерактивное научное шоу «AHHAA».

Тем временем, в 15:00 театральная группа «Квадрифонс» представит спектакль «Коричневый сыр».

С 15:00 до 17:00 на улице Рупниецибас пройдёт парад ретро-автомобилей, в котором примут участие около 200 автомобилей. В рамках парада будет организована выставка автомобилей, где посетители смогут познакомиться с владельцами автомобилей, рассмотреть их поближе и сфотографироваться с ними. Также будут проводиться голосование за фаворита и конкурсы.

Организаторы фестиваля также приглашают вас посетить рынок с 13:00 до 18:00, где можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников и местных производителей, сезонные и экологические продукты, а также посмотреть демонстрацию мастерства ремесленников. Передвижные кафе на площади Заля будут работать до 23:00.

Тем временем с 13:00 до 17:00 посетителей будет встречать Юрмальский информационный палаточный городок на перекрестке улиц Таллинас и Рупниецибас, где различные мероприятия предложат Юрмальская центральная библиотека, Юрмальский музей, Юрмальский центр молодежных инициатив, «Чистый R» и Юрмальская футбольная школа.

Соревнования по баскетболу 3х3 для молодежных групп начнутся в 13:00 в парке Каугури, а для взрослых — в 18:00.

Кульминацией праздника станет выступление группы «Revolution & Singer Amanda» на большой сцене в 17:00. В 17:30 выступит певица Иева Керевица со своей группой, а в 18:45 — группа «Sudden Lights». Затем, в 20:00, на сцену выйдет рэперский союз «Olas», а в 21:30 — группа «A-Europa».

В конце праздника в 22:50 состоится мультимедийный перформанс со звуком, светом и видео, созданный специально для фестиваля «Каугури» совместно с «Риком Федсом».

После праздников будет запущен дополнительный поезд Слока-Рига в 23:57, а также дополнительные рейсы городских автобусов.

Посещение фестиваля бесплатное.

Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

