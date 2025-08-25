В эти выходные в Юрмале отметят праздник Каугури

На перекрёстке улиц Таллинас и Рупниецибас, на «Сцене чудес», в 13:30, 15:00 и 16:30 пройдут показательные выступления акробатов. Там же, в 14:00 и 16:00, пройдут выступления циркового артиста и мима «Человек-шар».

Тем временем, с 13:00 до 17:00, в Экспериментальной студии Рижского технического университета на улице Таллинас посетители смогут познакомиться с химией и поучаствовать в экспериментах. Дети смогут создавать пузыри на «Острове пузырей» и делать селфи на «Тропе кривых зеркал».

В это же время в творческой мастерской вместе с художниками можно будет изготовить красочные ветряные мельницы, а в мастерской «Kauguru cilts» можно будет изготовить украшение для лица. Юрмальская спортивная школа также приглашает вас подвигаться на площадке для различных спортивных занятий. А в 13:00, 14:30 и 16:00 дети будут танцевать с Тутасом Лапсом и Фенеком.

Кроме того, в 13:30 и 16:20 ожидается интерактивное научное шоу «AHHAA».

Тем временем, в 15:00 театральная группа «Квадрифонс» представит спектакль «Коричневый сыр».

С 15:00 до 17:00 на улице Рупниецибас пройдёт парад ретро-автомобилей, в котором примут участие около 200 автомобилей. В рамках парада будет организована выставка автомобилей, где посетители смогут познакомиться с владельцами автомобилей, рассмотреть их поближе и сфотографироваться с ними. Также будут проводиться голосование за фаворита и конкурсы.

Организаторы фестиваля также приглашают вас посетить рынок с 13:00 до 18:00, где можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников и местных производителей, сезонные и экологические продукты, а также посмотреть демонстрацию мастерства ремесленников. Передвижные кафе на площади Заля будут работать до 23:00.

Тем временем с 13:00 до 17:00 посетителей будет встречать Юрмальский информационный палаточный городок на перекрестке улиц Таллинас и Рупниецибас, где различные мероприятия предложат Юрмальская центральная библиотека, Юрмальский музей, Юрмальский центр молодежных инициатив, «Чистый R» и Юрмальская футбольная школа.

Соревнования по баскетболу 3х3 для молодежных групп начнутся в 13:00 в парке Каугури, а для взрослых — в 18:00.

Кульминацией праздника станет выступление группы «Revolution & Singer Amanda» на большой сцене в 17:00. В 17:30 выступит певица Иева Керевица со своей группой, а в 18:45 — группа «Sudden Lights». Затем, в 20:00, на сцену выйдет рэперский союз «Olas», а в 21:30 — группа «A-Europa».

В конце праздника в 22:50 состоится мультимедийный перформанс со звуком, светом и видео, созданный специально для фестиваля «Каугури» совместно с «Риком Федсом».

После праздников будет запущен дополнительный поезд Слока-Рига в 23:57, а также дополнительные рейсы городских автобусов.

Посещение фестиваля бесплатное.

ФОТО из Фейсбука