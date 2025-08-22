В Елгаве прошёл конгресс Латвийского союза самоуправлений: что обсудили

Президент Эдгар Ринкевич в обращении, которое было зачитано делегатам конгресса, отметил, что доверие жителей нужно беречь. Он подчеркнул, что самоуправления - первая и наиболее тесная связь жителей с госуправлением. Главы самоуправлений могут напрямую обращаться к населению, и эту связь нужно поддерживать и сохранять.

Президент отметил, что в ближайшие годы важной задачей будет работа государства и самоуправлений по повышению безопасности, также возрастет значение гражданской обороны - обеспечения убежищ, подготовки системы раннего оповещения и создания государственных резервов.

Общая цель государства и самоуправлений - сильная, безопасная и сплоченная Латвия, подчеркнул Ринкевич.

Председатель Сейма Дайга Миериня, выступая перед делегатами конгресса, отметила, что самоуправления являются ближайшим для жителей контактом с госуправлением и его краеугольным камнем.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня в видеообращении к делегатам подчеркнула, что именно самоуправления находятся ближе всего к жителям, а их руководители лучше всего видят реальные потребности населения.

Она отметила, что сегодня государство и самоуправления вместе ищут возможности сокращения бюрократии и работают над единой системой публичных закупок, и поблагодарила руководителей самоуправлений за сотрудничество.