В двух рижских детских садах — вспышка сальмонеллёза

По данным центра, первые симптомы заболевания появились 18 марта, а информация поступила 19 марта, после чего сразу было начато эпидемиологическое расследование. На данный момент выявлено около 40 случаев заболевания среди детей и сотрудников дошкольных учреждений, при этом число заболевших может увеличиться. Основные симптомы — диарея и высокая температура.

Двое детей госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. В Детской клинической университетской больнице также проходят лечение несколько детей дошкольного возраста с симптомами кишечной инфекции, у двоих из них лабораторно подтверждён сальмонеллёз. Состояние всех пациентов оценивается как некритическое.

По предварительным данным, речь идёт о заражении сальмонеллой, однако окончательные выводы будут сделаны после лабораторных исследований на следующей неделе.

Как сообщает портал «Delfi», случаи заболевания выявлены в детском саду Sprīdītis, что подтвердили в SPKC. Второе учреждение официально не называется.

В Продовольственно-ветеринарной службе сообщили, что после получения информации провели проверки как в детсаду, так и на кухне в одном из рижских дошкольных учреждений на улице Усмас, откуда поставляется питание. Были взяты пробы сырья и смывы с поверхностей, которые направлены на лабораторные исследования.

Результаты будут переданы SPKC, который продолжает эпидемиологическое расследование.