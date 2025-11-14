В Дурбской волости выявлена вспышка высокопатогенного гриппа птиц

Вирус был подтвержден лабораторными исследованиями, проведенными в Научном институте безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды "BIOR".

О вспышке проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний.

ПВС проводит мероприятия по ликвидации и локализации очага, а также эпидемиологическое расследование с целью выявления возможного источника вируса и потенциальных путей его распространения из пострадавшего хозяйства.

Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания должны быть ликвидированы все птицы в хозяйстве, продукты их жизнедеятельности уничтожены, а также проведена очистка и дезинфекция.

Вокруг пораженного хозяйства установлены зоны ограничения в три и 10 километров, в пределах которых запрещена транспортировка живой птицы и продуктов птицеводства. В птицеводческих хозяйствах, расположенных в этих зонах, также должны соблюдаться строгие меры биобезопасности.

Вирус передается от диких птиц, особенно водоплавающих.

