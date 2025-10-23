В Дублине третий день протесты и беспорядки у отелей с мигрантами

Сотни протестующих собрались у отеля вечером 22 октября. Толпа забрасывала полицейских камнями, бутылками и фейерверками. Несколько офицеров получили травмы, одному понадобилась госпитализация. Для разгона использовались подразделения общественного порядка с пластиковыми щитами и дополнительной защитой.

По данным The Guardian, протесты начались после инцидента с изнасилованием 10-ти летней девочки, произошедшего в начале недели неподалёку от отеля. В связи с ним арестован 26-летний мужчина, которому предъявлены обвинения.

Полиция Ирландии An Garda Síochána заявила, что «действовала профессионально» и применит «жёсткие меры» к участникам насилия.

«Те, кто нападает на полицейских и разрушает общественный порядок, будут арестованы, названы поимённо и преданы суду», — подчеркнул министр юстиции Джим О’Каллаган.

Беспорядки начались около 19 часов и продолжались несколько часов подряд. К восьми вечера обычные наряды полиции сменили бойцы специального подразделения, после того как в офицеров полетели камни и фейерверки. К ночи большая часть толпы разошлась, но часть протестующих окружили и задержали между двумя кордонами полиции.

Ранее, во вторник, в ходе аналогичных столкновений была ранена сотрудница полиции — ей оказали помощь и выписали из больницы. Тогда же злоумышленники подожгли полицейский автомобиль.

Правительство Ирландии назвало происходящее «тревожным ростом агрессии и уличного насилия» и пообещало «решительный ответ» на подобные акции.