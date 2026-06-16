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В дом к футбольному фанату пришли орёл и лось: дальше начался совсем не матч

Редакция PRESS 16 июня, 2026 10:25

Всюду жизнь 0 комментариев

В Перу полиция снова доказала, что задержание подозреваемого может выглядеть как сцена, которую зритель сначала принимает за розыгрыш. В Лиме на операцию против предполагаемого наркоторговца отправились не только обычные сотрудники спецподразделения, но и два человека в костюмах талисманов Чемпионата мира по футболу.

По данным полиции, целью был 48-летний Карлос Кабрера. Оперативники выяснили, что мужчина страстно увлекается футболом и внимательно следит за началом чемпионата. Эту слабость решили использовать буквально. Вместо привычной маскировки к дому подозреваемого приблизились Clutch и Maple, официальный орёл США и лось Канады.

Снаружи это могло выглядеть как праздничная футбольная сценка. Но внутри костюмов были полицейские. В нужный момент маскоты уже не махали лапами болельщикам, а вместе с коллегами пошли на штурм. На видео с операции видно, как дверь выбивают металлическим инструментом, после чего в помещение заходят сотрудники полиции.

Задержание прошло во время матча открытия чемпионата между Мексикой и ЮАР. Глава подразделения Green Squad Карлос Алькантара объяснил, что идея родилась после оперативной проверки: подозреваемый оказался настолько увлечён футбольной лихорадкой, что маскоты не должны были вызвать у него подозрений.

При обыске, по сообщениям полиции, были обнаружены наркотики и оружие. Для Перу такая театральная операция уже не первая. Местные правоохранители давно используют костюмы, которые больше похожи на реквизит для карнавала, чем на рабочую форму. Раньше на задержания выходили Гринч, Фредди Крюгер, Дэдпул, Росомаха и даже капибара с рюкзаком в виде черепахи.

На этот раз в историю вошли футбольные талисманы. Чемпионат только начался, а Clutch и Maple уже успели сыграть свою самую неожиданную роль.

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